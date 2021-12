A “L’Eredità”, il racconto della concorrente Benedetta ha commosso Flavio Insinna: anche il pubblico ha trattenuto a stento l’emozione

La puntata de “L’Eredità” di questa sera è iniziata, come di consueto, con la presentazione del campione dello scorso appuntamento, Lorenzo. Quest’ultimo, alla sua prima ghigliottina, non è riuscito a portare a casa la somma raccolta durante le fasi precedenti del quiz game. “Hai scritto una bellissima parola, luce… in realtà era parallelo. Ma questa sera ci rifaremo!“: questo l’augurio di Flavio Insinna.

In seguito, l’attenzione del conduttore si è spostata su Benedetta, prima sfidante del campione in carica. La giovane, appena 20enne, è riuscita a far vivere a Flavio e ai presenti un momento di pura emozione. Quello che ha confessato vi lascerà indubbiamente di stucco.

“L’Eredità”, il racconto della concorrente spiazza Flavio Insinna: la commozione è incontenibile

La presentazione della concorrente Benedetta ha toccato le corde del cuore di Flavio Insinna, nonché dei telespettatori che, ogni sera, si sintonizzano su Rai 1 per seguire “L’Eredità”. “Benedetta: hai 20 anni, vieni dalla provincia di Cuneo ma studi Filosofia a Torino“: queste le informazioni trapelate sulla partecipante, che ha confermato quanto espresso da Insinna.

Un particolare della presentazione, tuttavia, ha richiamato l’attenzione del conduttore, che non ha potuto far a meno di condividerlo con i presenti. “Guardi L’Eredità da quando eri bambina?” – ha domandato, incredulo, Flavio, a cui la giovane ha risposto nell’immediato – “Sì, a casa di mia nonna. Mangiavamo presto e poi lo guardavamo insieme fin da quando ero piccola“.

Insinna, colpito dal racconto della concorrente, non ha mancato di esprimere ad alta voce il proprio pensiero. “Un applauso… Vedi, gli affetti familiari, i nonni, la bellezza di una tradizione” – ha osservato il presentatore, per poi aggiungere – “È una tradizione anche L’Eredità, che quest’anno festeggia 20 edizioni“.

In seguito, il conduttore ha ripreso il controllo della situazione e si è gettato a capofitto nella conduzione della puntata. Un siparietto, quello che ha visto coinvolta Benedetta, che ha sicuramente contribuito a riempire lo studio di gioia e commozione.

