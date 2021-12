La magnetica energia di Chiara Francini si rivela a 360° in una sola notte. La bellissima attrice dà il meglio di sé in discoteca. Cosa sta succedendo?

Meravigliose labbra socchiuse ed uno sguardo ammaliatore saranno in primis i protagonisti di un gioco in avanscoperta. E di cui l’attrice, conduttrice e scrittrice fiorentina, Chiara Francini, diverrà protagonista. La magica atmosfera della passata notte ha presto dato i suoi frutti. E, la carismatica interprete classe 1979 di importanti pellicole, fra cui “Romanzo Criminale – La Serie“, “Nero Wolfe” e la più recente “Non dirlo al mio capo“, pare non abbia potuto fare a meno di attirare l’attenzione dei suoi fan.

“Un tocco di classe” ed una bellezza da lasciare il pubblico interamente estasiato. Il tutto presentato in uno spettacolo a “luci rosse”, tenutosi nella più ritmica e travolgente città della Riviera romagnola.

“Sensazionali…” Chiara Francini è bellezza estasiante, mostra tutto di sé nel locale notturno – FOTO

