La Regina ha catalizzato l’attenzione per un gesto nei confronti di Kate Middleton. Il medesimo trattamento non è stato riservato a Meghan Markle, così snobbata.

Regale, dai modi impeccabili e bellissima. Kate Middleton è ormai una tra le figure più popolari della Royal Family non solo tra i sudditi, ma anche in famiglia.

La 39enne ha fatto breccia nel cuore di William, diventando sua moglie nell’aprile 2011 e dando alla luce di seguito tre splendidi figli. Da sempre adorata per la sua eleganza e il suo temperamento pacato, con l’addio di Meghan Markle e Harry da Palazzo, la sua notorietà è aumentata.

Se i Duchi di Sussex catturano l’attenzione spesso in negativo e scatenando pesanti polemiche, quelli di Cambridge lo fanno ottenendo solo consensi.

Per omaggiare Kate per tutto il suo impegno nella vita pubblica reale nonché per le capacità nel ruolo di duchessa, la Regina le ha dedicato un gesto che ha spiazzato tutti. Soprattutto perché nei confronti di Meghan non è mai stato messo in atto nulla di simile.

Regina Elisabetta, il gesto per Kate: nulla per Meghan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kate Middleton (@_kate_middleton_royal)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Woow tanta roba proprio”, Eleonora Daniele lo sguardo magnetico che fa innamorare: ipnotica – FOTO

Un gesto sorprendente della Regina Elisabetta nei confronti di Kate è arrivo in occasione del concerto natalizio, tenutosi lo scorso 8 dicembre, trasmesso prossimamente sugli schermi, il 24 dicembre.

All’importante evento la Middleton ha sfoggiato un look mozzafiato composto da un capotto rosso scenico, firmato Beau Tie, nello stesso modello indossato in occasione dei funerali del Principe Filippo, unica variante il colore che in quella triste cerimonia era nero.

A completare il raffinato outfit un paio di orecchini della Regina Madre, composti da diamanti e zaffiri, imprestati da Sua Maestà. Elisabetta li aveva infatti ereditati dalla madre, anche se non li aveva mai sfoggiati in pubblico.

Per la duchessa è la terza volta che li indossa in occasioni pubbliche. Questo ha portato a pensare che la Sovrana abbia regalato il prezioso cimelio alla moglie di William, tesi sostenuta in particolare dall’esperta reale Daniela Elser.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Mi fai impazzire” Sara Croce, lo sguardo bollente manda in estasi i fan: occhi di gatto – FOTO

Un regale che potrebbe simboleggiare un riconoscimento per la sua lealtà e il suo grande impegno nella vita reale. Un forte messaggio di stima, mai ricevuto da Meghan Markle: la suocera non le ha mai infatti regalato nessun gioiello di famiglia, simbolo di come le due cognate vengano considerate diversamente.

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 14 DICEMBRE 2021