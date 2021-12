Per Valentina Ferragni il Natale è arrivato in anticipo e su Instagram mostra i suoi regali, i fan non credono ai loro occhi: è tutto vero?

E’ la più piccola delle sorelle Ferragni, ma sa già cosa vuole dalla vita: farsi conoscere sempre di più e continuare la carriera da influencer appena avviata. Valentina ha seguito le orme di Chiara e passo dopo passo si è costruita un suo brand che sta ottenendo grandi successi.

Su Instagram vanta di più di quattro milioni di follower che la supportano e seguono in ogni situazione. Dopo un periodo in standby per motivi personali, è tornata più carica che mai ed ha condiviso con i fan degli scatti strepitosi.

Valentina Ferragni, scollatura esagerata sotto l’albero – FOTO

PER SCOPRIRLA VAI SU SUCCESSIVO