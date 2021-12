Ad anni dalla rottura Belen Rodriguez confessa il motivo della separazione da Stefano: lui non voleva ma lei si.

Non si è mai saputo il vero motivo per cui Belen e Stefano si sono lasciati, ma delle informazioni sono trapelate dal web. La coppia è stata per anni forte e coesa, unita anche attraverso l’enorme amore comune nei confronti del figlio Santiago, avuto nel lontano 2013. Purtroppo, sappiamo che la coppia ha scelto di intraprendere due percorsi differenti, più volte si è ricongiunta ma senza infine riuscire a stabilire una base comune sulla quale costruire un futuro insieme.

Cos’è successo tra i due amanti. Le nuove news tra Belen e De Martino

Anche la vita insieme ad Antonino Spinalbese sembra aver ricevuto una battuta d’arresto. Il gossip sbandiera la notizia che i neogenitori di Luna Marì stanno vivendo difficoltà e la loro vita di coppia sembra frantumarsi come vetro sull’asfalto. Ma in rete, nelle ultime ore, si vocifera il motivo di tutte queste rotture! Siete curiosi? Ve lo diciamo noi.

Dopo delle giornate a Napoli, era anche ora di svagarsi. A un party insieme a cari amici la showgirl si è fatta prendere la mano nel raccontare le sue intime vicende e nulla sfugge alle orecchie della regina del gossip Deinaira Marzano, che ha colto l’occasione per scoprire l’oscura verità e rivelarla al mondo dell’internet. A detta di Deinaira, la relazione con Antonino Spinalbese ha trovato definitivamente la parola fine ma senza dilungarsi sui motivi del perché. La notizia è relativamente recente e potrebbe essere ancora un tasto dolente per i due. Ma delle novità escono finalmente alla luce del sole per quanto riguarda la separazione con l’ex ballerino. Infatti, Stefano de Martino avrebbe negato a Belen la possibilità di un altro figlio, prendendo grandi e serie precauzioni durante i loro rapporti sessuali. Questa sarebbe stata la goccia a far traboccare il vaso e ad inclinare la relazione tra i due vip.

Fuoriescono notizie sconcertanti sul passato della modella argentina più famosa dello stivale, saranno tutte storie vere? Purtroppo, solo il futuro ci confermerà o smentirà il lato intimo e oscuro della coppia, per adesso, aspettiamo.

