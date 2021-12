“GF Vip”, Soleil e Alex hanno avuto rapporti in casa? Il VIDEO li inchioda

Alex e Soleil sono stati una delle coppie più amate di questo GF Vip: ora che lui è uscito dalla casa ed è tutto finito, la verità tra di loro sta venendo a galla

La storia tra Alex Belli e Soleil Sorge si è conclusa la scorsa sera, quando l’attore è stato squalificato dalla casa del GF Vip. Dopo essersi scambiato un lungo bacio con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alex ha temuto davvero di perdere sua moglie e ha deciso di oltrepassare la striscia rossa che lo divideva da Delia violando così il regolamento del programma. La squalifica è stata obbligatoria a quel punto. Mentre Alex teneva tra le braccia sua moglie, cercando di convincerla dei propri sentimenti, lei gli ha detto qualcosa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Bello vedere le FOTO delle donne senza filtri” Giulia Provvedi a nudo come mamma l’ha fatta

In un momento in cui non erano al centro dell’attenzione di Alfonso Signorini, Delia a bassa voce ha insinuato che lui e Soleil sotto le coperte hanno consumato un rapporto sessuale. Alex, piuttosto che negare, ha domandato a sua moglie se si fosse visto. Delia ha ribadito che, essendo filmati 24h su 24, si è visto tutto quello che è accaduto tra di loro.