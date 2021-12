Gigi D’Alessio e la mamma di LDA hanno fatto coppia fissa per anni, poi è arrivato il divorzio che ha scardinato i rapporti in famiglia

Gigi D’Alessio ha diversi figli, tra cui LDA che è l’acronimo di Luca D’Alessio. Il figlio avuto dall’ex moglie Carmela Barbato, oggi è un concorrente ad “Amici” come cantante. Ad oggi padre e figlio hanno un rapporto quasi normale, ma la separazione dei genitori, LDA l’ha vissuta molto male. Oggi il padre è in attesa del quinto figlio dalla nuova giovanissima compagna Denise Esposito.

LDA rivela tutta la verità sul divorzio dei suoi ad “Amici”

LDA ha altri due fratelli, Claudio e Ilaria che sono nati dal legame tra la madre Carmela Barbato e Gigi D’Alessio. Poi c’è il fratellastro Andrea, figlio di Anna Tatangelo e Gigi. E ora è in arrivo un’altro figlio dalla nuova compagna di D’Alessio.

La storia familiare di LDA è molto complicata. E nel corso della puntata di “Amici” di ieri, ha voluto raccontare la verità che ha caratterizzato la sua storia complicata, tramite il suo brano. Il giovane ha preso la cover “Dammi solo un minuto” dei Pooh e ha aggiunto le sue barre scritte da lui dove parla del divorzio dei suoi.

A parole poi ha spiegato che lui ha sofferto molto per la separazione dei suoi genitori avvenuta ormai tanti anni fa. All’epoca era solo un bambino e non capiva perché doveva vedere mamma e papà in momenti diversi e così poco. Entrambi lavoravano per non fargli mancare niente a lui e ai suoi fratelli, e solo oggi riesce a capire che non era perché non gli volevano bene.

Per lui vedere i genitori separati è ancora un dolore grande, tanto è vero che canta dicendo di voler passare almeno un Natale tutti insieme a cena serenità. Dedicarsi quel momento per parlare e stare in famiglia, lo desidera tanto. La sua storia ha commosso tutti in studio e anche la Ferilli che doveva giudicare la sua performance e gli ha dato come voto 9.

I suoi genitori si sono separati perché non andavano più d’accordo e hanno dovuto prendere delle decisioni per il bene di tutti. Per anni si è poi vociferato che la vera causa della separazione fu Anna Tatangelo, ma D’Alessio ha più volte smentito sostenendo che i due erano in crisi già da prima.

