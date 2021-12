Melissa Satta sfoggia l’outfit della puntata di domenica sera dove si mostra unica e sensuale. Ecco cosa ha indossato

Melissa Satta è una delle donne più affascinanti e sensuali del web, conosciuta da tutti per essere stata una delle veline di “Striscia la notizia” insieme a Thais Souza Wiggers. Proprio in quel periodo è riuscita a farsi notare dal pubblico italiano che ancora oggi la segue sui social e la supporta in ogni situazione.

Attualmente è impegnata con la conduzione di “Goal Deejay” su Skysport dove ogni settimana sfoggia outfit strepitosi che non passano inosservati.

Melissa Satta, sensuale e seducente: il nero le sta d’incanto – VIDEO

