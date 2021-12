Benessere a tavola: 5 incredibili benefici del sedano

Estremamente povero di calorie, il sedano è una vera tesoriera di proprietà per il nostro organismo: ecco 5 benefici che non ti aspetti.

Estremamente povero di calorie, il sedano è un alimento diffusissimo in cucina. Noto come l’alimento detox per eccellenza, l’Apium graveolens conta numerosi benefici per il nostro corpo. Oltre alle classiche proprietà, vitali per la salute, questo ortaggio è l’alleato numero uno per il corretto funzionamento del nostro organismo e per il nostro equilibrio generale, preservato grazie al considerevole apporto ideale di vitamina C e potassio. Scopri qui i suoi 5 principali vantaggi.

Sedano: 5 proprietà che non ti aspetti

antiossidante: miniera naturale di antiossidanti, tra cui beta-carotene, luteina e flavonoidi. Questi ultimi sono particolarmente noti per le loro proprietà antinfiammatorie, essenziali per la salute di occhi e pelle. Il sedano protegge inoltre l’organismo dai radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento cellulare. Gli esperti consigliano il consumo regolare di sedano per mantenere un aspetto sano e giovanile.

diuretico: tesoriera naturale di potassio, il sedano ne fornisce tra il 15 e il 18% del nostro fabbisogno quotidiano. L'alimento detox per eccellenza elimina la maggior parte delle tossine e la ritenzione idrica: nemico numero uno della cellulite, il sedano trova ampio utilizzo non solo nelle ricette, ma anche nelle più svariate centrifughe, accompagnato dal gustoso succo della frutta di stagione.

soppressore dell'appetito: alimento ricco di fibre, il sedano è un ottimo soppressore dell'appetito. A basso contenuto calorico, è consigliato da esperti e nutrizionisti in diete ipocaloriche. La sua quantità di fibre consente difatti l'aumento del senso di sazietà, diminuendo il rischio di cedere in dannosi spuntini consumati fuori dai pasti principali.

anti-cancro: i nutrienti presenti in questo particolare ortaggio aumentano la possibilità di prevenire alcune forme tumorali, ostacolando la proliferazione di diversi tipi di cellule cancerose.

alleato del sistema immunitario: grazie all’ingente quantità di vitamina C in esso contenuta, il sedano è un grande alleato del nostro sistema immunitario. Aiuta a combattere lo stress e la stanchezza favorendo l’assimilazione del ferro da parte dell’organismo.

