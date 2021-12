Giorgia Palmas ha regalato ai suoi followers uno scatto da urlo in cui sfodera una scollatura generosa: décolleté in mostra, delirio sui social.

Giorgia Palmas sta vivendo un periodo davvero d’oro dal punto di vista sentimentale. La classe 1982, lo scorso maggio, ha sposato civilmente Filippo Magnini. L’ex velina, tuttavia, ha annunciato che per il prossimo anno è in programma anche il matrimonio religioso tra i due (che hanno anche una splendida figlia di nome Mia).

La Palmas è una delle showgirl più seguite sui social network, con i suoi 1,8 milioni di followers: ogni giorno li delizia con scatti da urlo in cui mette in mostra sia la sua super bellezza che il suo corpo magnetico. Questa sera, la nativa di Cagliari ha stupito tutti con uno scatto in cui sfodera una scollatura straripante.

Giorgia Palmas, scollatura straripante: tutto fuori

“Una serata che luccica e sbriluccica”, ha scritto nella didascalia la bellissima Giorgia riferendosi ai gioielli che indossa. In realtà, la concentrazione dei followers si sposta su tutt’altro. La scollatura della showgirl è prorompente e il suo décolleté, così in bella mostra, fa sognare i fans. Le forme della 39enne sono devastanti.

La sua bellezza non è assolutamente quantificabile mentre il trucco esalta i suoi lineamenti super. In questo particolare periodo dell’anno, l’ex Velina sembra essere inarrestabile e non a caso sta facendo il pieno di likes e di commenti. “Brilli più di mille stelle”, ha scritto un follower visibilmente provato davanti a cotanta esplosività. Tra i commenti, spiccano anche quelli di Elena Barolo e di Claudio Sona. Il suo Filippo, invece, ha rilasciato sotto al post una profonda dedica. “Io fortunato”, ha scritto lo sportivo postando anche un cuoricino.

Il fisico della Palmas è davvero perfetto. Un paio di giorni fa, la cagliaritana aveva messo in mostra le sue gambe pubblicando un’immagine da paura in cui indossava una minigonna fin troppo corta.