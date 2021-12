Il cantante ieri ha svelato dove si trovava per delle prove di danza che lo coinvolgeranno prestissimo in tv in uno dei programmi più amati di sempre.

Si sa che quando si parla di segreti Fedez non è la persona migliore al mondo. Lo aveva già fatto poco prima di “Sanremo 2021” quando “accidentalmente” (da leggere però come “maldestramente”) aveva diffuso alcuni spezzoni della nuova canzone che lui e Francesca Michielin avrebbero di lì a poco cantato sul palco dell’Ariston.

Lo stesso è accaduto ieri quando si è mostrato in un camerino/salottino prove spiegando che avrebbe trascorso le ore successive a prepararsi per uno show in tv. L’attesa per i fan è stata breve visto che solo nella story successiva ha spoilerato tutto. Vediamo dove si trovava e cosa ha combinato.

“Non posso spoilerarvi dove sono, ma posso spoilerarvi la coreografia che farò” esordisce Fedez mentre allo specchio di un camerino si inquadra in maglietta e jeans neri.

Poi il cantante si fa vedere nel corridoio di una delle scuole più amate d’Italia dove esegue maldestramente alcuni accenni di passi di danza, spiegando che “si sta scaldando”.

L’attesa non è però infinita e subito dopo è all’interno di un’aula prove accanto ad alcuni ballerini professionisti intento a provare ripetutamente la sua coreografia.

Dopo qualche ore Fedez è nuovamente in camerino a spiegare com’è andata: “Ho appena fatto un’ora di prove della mia performance, ed è andata molto peggio di quello che credevo. Come deludere le vostre aspettative”.

Come se non bastasse poco dopo gli arriva un messaggio WhatsApp che gira immediatamente ai fan. È di Chiara che lo prende in giro per i video delle sue prove: “Non pensavo di aver sposato Kledi Kadiu!”. Attendiamo quindi di vederlo presto ad “Amici” per un’esibizione a dir poco scoppiettante viste le premesse allettanti intraviste.

