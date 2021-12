Marco Bocci non sta più nella pelle, sarà lui alla guida di un grande progetto. A sostenerlo il suo grande amore, che emozione

Marco Bocci è uno degli attori più affascinanti e seguiti del momento, attualmente è impegnato in un progetto unico: sarà il regista di un film La caccia. Ad accompagnarlo in questa grande esperienza c’è lei, il suo amore Laura Chiatti.

I due sono sposati dal 2014 e tra alti e bassi hanno dato vita ad una famiglia meravigliosa. Qualche mese fa il gossip ha parlato di una presunta crisi, ma il loro amore ha superato ogni diceria.

Marco Bocci e Laura Chiatti: la prima volta sul set insieme – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @marcoboccireal

Per la prima volta Marco Bocci e Laura Chiatti stanno lavorando ad un film insieme, lei sarà una delle protagoniste di La caccia. Su Instagram il regista ha pubblicato una foto con la sua collega e attrice preferita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Gabriele Greggio, il figlio di Ezio, chi è? La sua carriera è nello spettacolo

“With my actress”, ha scritto sotto al post dove appaiono in primo piano, sdraiati sul letto intenti a baciarsi i due attori. Dai loro sguardi si intravede complicità e armonia, equilibrio e empatia.

“Non fare il molesto amore” commenta Laura Chiatti con ironia e qualcun altro ha poi aggiunto: “Godetevi questi momenti l’uno con l’altro” e poi ancora: “Non ci sono parole, quando è vero amore tutte le parole del mondo non servono”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Barbara D’Urso, in diretta succede l’incredibile: l’inconveniente fa clamore

La caccia racconta la storia di una famiglia che dopo tanto tempo lontana si ritrova a vivere un lutto, la morte del padre. Il film è stato girato tra Roma, Terni e Rieti.

Il pubblico non vede l’ora di vedere il film, i fan sono curiosi di vedere Laura Chiatti sul set ideato dal marito. Si aggiunge alla loro storia un altro tassello da vivere insieme e per loro è una grande emozione e soddisfazione. Intanto su Instagram i follower continuano a lasciare commenti e like sotto al post che è già virale.

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 13 DICEMBRE 2021