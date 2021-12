“Buongiorno un c…” Giulia Salemi non trova pace: lo sfogo sui social

Un buongiorno piuttosto movimentato quello dell’influencer e conduttrice che ha condiviso con i suoi follower alcuni disagi che sta vivendo nella sua nuova casa

Giulia Salemi è solita condividere con i suoi fan impegni lavorativi ma anche aspetti della propria vita privata. Tramite i suoi account social tiene costantemente aggiornati i followers su quello che accade nella sua quotidianità, dai momenti più spensierati e felici a quelli più complessi e sfortunati. Proprio nelle ultime ore la conduttrice ha infatti alternato immagini di grande serenità a sfoghi inerenti alla sua nuova casa. Ecco cosa è accaduto.

Lo sfogo di Giulia Salemi: “Mi svegliano ogni mattina, buongiorno un c…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da pezzidicuore_prelemi🤍 (@pezzidicuore_prelemi)

Giulia Salemi negli ultimi mesi ha portato con sé i suoi fan nel corso della ristrutturazione della sua prima casa, acquistata con le proprie forze. Dopo aver affrontato un lungo trasloco -non ancora concluso del tutto- la conduttrice è riuscita a fare in modo di trasferirsi ufficialmente nella nuova dimora in vista delle festività natalizie. Sebbene abbia condiviso la felicità di avercela fatta, ora sembra riscontrare delle difficoltà come dimostra un video pubblicato questa mattina.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Barbara D’Urso, in diretta succede l’incredibile: l’inconveniente fa clamore

“Dimmi che è lunedì senza dirmi che è lunedì“, questo il filtro utilizzato dall’influencer che si mostra di cattivo umore già di prima mattina. Scuote la testa mentre di sottofondo è possibile ascoltare il rumore di alcuni trapani. “Dopo aver finito i miei lavori ed essermi trasferita, sono iniziati i lavori al piano di sopra che mi svegliano ogni mattina“, scrive Salemi per concludere con un “Buongiorno un clacson“.

Questo lo sfogo della conduttrice del “GF Vip Party” che pensava di poter godere finalmente di un po’ di pace nella sua nuova casa. Nel frattempo però arrivano notizie piuttosto positive sul fronte lavorativo: Giulia Salemi ha infatti debuttato su Sky al timone di “Artisti del Panettone“, dove il pubblico ha potuto seguirla in cucina accanto a noti chef. Il secondo -e ultimo- appuntamento andrà in onda sabato 19 dicembre.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elettra Lamborghini, affidato a lei il programma storico: il pubblico resta sbalordito

Anche la sua vita privata sembra procedere a gonfie vele, come dimostrano i video e gli scatti condivisi insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli. La coppia, più unita e innamorata che mai, sta per festeggiare il primo anniversario. Per Giulia Salemi il 2021 sembra quindi concludersi nel modo migliore, lavori casalinghi a parte.

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 13 DICEMBRE