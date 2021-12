Sarà lei a condurre la serata finale del programma storico, costretto tuttavia a lasciare la tv per far spazio al web. Ecco di cosa si tratta

Il pubblico non avrebbe mai ipotizzato una soluzione simile, eppure l’evento storico ha deciso di lasciare la sua serata finale in mano a Elettra Lamborghini. La cantante e influencer è attualmente impegnata nella promozione del suo singolo di Natale, “A mezzanotte“, ma prima delle festività avrà modo di mostrarsi anche in una veste del tutto inedita. Scopriamo di cosa si tratta e come il programma subirà una serie di cambiamenti, a partire dalla sua totale sparizione dalla televisione.

Elettra Lamborghini condurrà Miss Italia: quando e dove seguire la serata finale

Torna per l’edizione 2021 lo storico concorso di bellezza organizzato da Patrizia Mirigliani che incoronerà la nuova Miss Italia. Ancora per pochi giorni la corona sarà detenuta da Martina Sambucini, vincitrice della scorsa edizione, che dovrà passare ufficialmente il testimone domenica 19 dicembre.

La finale di Miss Italia sarà condotta da Elettra Lamborghini, affiancata da Alessandro Di Sarno. Una scelta che ha lasciato il pubblico piuttosto sbalordito ma che nasconde dietro di sé uno scopo ben preciso: quello di puntare sulla forte influenza che la cantante possiede proprio sui social media.

La serata conclusiva non sarà infatti trasmessa in televisione, proprio come accaduto lo scorso anno, bensì in streaming sulla piattaforma Helbiz Live. Da lunedì 13 dicembre sarà possibile accedere a contenuti esclusivi riguardanti il concorso, non solo saranno presentate le aspiranti Miss ma quest’ultime saranno seguite dalle telecamere nel corso delle prove.

Dopo quarant’anni dalla sua messa in onda in televisione il concorso di bellezza non sarà quindi più trasmesso, anche forse in seguito ai bassi ascolti ottenuti nelle ultime edizioni. Lo svolgimento in streaming è solo uno dei tanti cambiamenti che l’evento ha subito. Quest’anno ad esempio non saranno più presenti i numeri sulla coccarda e non sarà più effettuata la tradizionale sfilata in costume da bagno.

Per conoscere il nome della Miss Italia 2021 l’appuntamento è per il 19 dicembre quando una spumeggiante Elettra Lamborghini salirà sul palco in veste di conduttrice dell’evento.

