Barbara D’Urso, in diretta succede l’incredibile: l’inconveniente fa clamore

Per Barbara D’Urso accade qualcosa di impensabile in studio: gli utenti se ne accorgono ed il video diventa virale

Barbara D’Urso continua ad essere uno dei personaggi del piccolo schermo che fanno discutere. Non ci si ferma mai di parlare di lei che nonostante occupi di certo meno spazio in tv rispetto a prima, resta uno dei volti di spicco di Mediaset.

Carmelita da sempre è stata amata ed odiata nello stesso tempo. I suoi sostenitori sono tanti ma non mancano gli haters che non perdono tempo per attaccarla e criticarla. C’è già chi attenziona il suo futuro nell’azienda Berlusconi, il suo contratto è in scadenza il 2022 e cosa farà è ancora tutto incerto.

Per lei però ci sono già piccoli inconvenienti che fanno sorridere e parlare nello stesso tempo. Non solo la sigla della Champions League in diretta mentre l’ospite parla ma anche un contrattempo che ha fatto molto clamore sul web.

Barbara D’Urso, ecco cosa è successo in diretta

Il sopracciglio della D’Urso che si scioglie in diretta pic.twitter.com/CrF6WTRqF6 — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 11, 2021

Chi non ama particolarmente Barbara D’Urso non perde tempo per mostrare cose poco piacevoli sui social. Video irriverenti che in breve tempo diventano virali. E proprio nelle ultime ore c’è un brevissimo video che la riguarda che mette in primo piano un piccolo inconveniente successo in diretta tv.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Unica e rarissima”, Miryea Stabile di spalle saluta i fan: il suo fondoschiena è sublime, nulla di più bello – FOTO

Barbarella non se ne accorge o fa finta di nulla per non destare sospetti ma l’accaduto è clamoroso. Nel mentre la conduttrice è intenta a parlare, con lo sguardo in camera, perde un sopracciglio. L’arcata sopraccigliare prima scivola e poi cade del tutto.

Nel video che circola, il fatto è abbastanza evidente ed il web si scatena contro di lei. Non mancano i commenti poco carini verso Carmelita. Chi non la ama, da sempre l’accusa di non essere così “vera” come lei si definisce senza essere ricorsa alla chirurgia e la caduta del sopracciglio lo dimostrerebbe in pieno.

“Pure le sopracciglia finte oltre alle ciglia, le labbra. Ma i peli del p**e? Finte anche quelle. Ma la notte x smontarsi tutta, quanto tempo ci metterà?” si chiede ironicamente un utente. E poi ancora: “Prima o poi la plastica si scioglie” risponde un altro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “GF Vip”, il risveglio è turbolento, una furia impazzita contro tutti: “Siete zozzi”

Insomma Barbara è ancora una volta presa di mira dai social ma come sempre lei non risponde e va avanti per la sua strada.

IL VIDEO DEL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE