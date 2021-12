Scontro frontale tra due auto: morti due ragazzi, tre feriti

In uno spaventoso incidente sulla statale 348 Feltrina tra Cornuda e Crocetta del Montello (Treviso), due ragazzi sono morti e tre persone sono rimaste ferite.

Due ragazzi hanno perso la vita e tre persone sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni. Questo il bilancio del terrificante incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio di ieri lungo la statale 348 Feltrina tra Cornuda e Crocetta del Montello, in provincia di Treviso. Le due vittime, un ragazza di 29 anni ed un 34enne, viaggiavano a bordo di un’auto scontratasi frontalmente con un’altra vettura, su cui si trovavano tre uomini. Sul posto sono arrivati i soccorsi ed i carabinieri.

Treviso, incidente sulla Feltrina tra due auto: morti due ragazzi di 34 e 29 anni, tre feriti

Nel pomeriggio di ieri, domenica 12 dicembre, in un incidente sulla strada statale 348 Feltrina tra Cornuda e Crocetta del Montello, entrambi comuni in provincia di Treviso, due ragazzi sono morti.

Le vittime sono Adriano Corona, 34enne trentino e Debora Colle, 29enne originaria della provincia di Belluno. Secondo quanto riportano varie fonti locali, tra cui la redazione di Treviso Today, i due erano a bordo di una Skoda che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata frontalmente con un Nissan Qashqai, su cui viaggiavano tre uomini di nazionalità straniera.

Sul luogo del violentissimo impatto sono arrivati i vigili del fuoco ed i mezzi di soccorso del 118. Purtroppo per Andrea e Debora era ormai troppo tardi: l’equipe medica non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli occupanti del Qashqai, rimasti feriti, scrivono i colleghi di Treviso Today, sono stati trasportati in ospedale, dove ora si trovano ricoverati, uno dei quali in gravi condizioni elitrasportato al Ca’ Foncello di Treviso.

Per i rilievi di legge e gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri che ora dovranno chiarire la dinamica del sinistro e risalire ad eventuali responsabilità.

Il tratto della statale teatro dell’incidente è rimasto chiuso per alcune ore per permettere i rilievi e le operazioni di rimessa in sicurezza della carreggiata.

