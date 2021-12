Esplosione a Ravanusa, trovati altri corpi sotto le macerie. I cadaveri sono una delle palazzine crollate

Si continua a scavare a Ravanusa, il paese in provincia di Agrigento dove più palazzine sono state distrutte per via di una perdita di gas nella rete. Circa 100 gli sfollati, e nove dispersi. Nella giornata di ieri tre le vittime estratte dalle macerie ma il bilancio si aggrava.

I Vigili del fuoco non hanno fermato le ricerche nemmeno per un attimo durante la notte e adesso il bilancio della vittime si aggrava. I resti delle persone che sono rimaste sotto le macerie sono stati trovati sotto la palazzina di quattro piani crollata nel paese in provincia di Agrigento.

Le ricerche non si fermano, mancano all’appello ancora due dispersi. Le due donne ferite, invece, sono ricoverate negli ospedali di Licata e Agrigento con traumi e fratture.