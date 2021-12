Poliziotto di 42 anni trovato morto in spiaggia: a lanciare l’allarme la moglie

Nella serata di ieri, un poliziotto di 42 anni è stato trovato morto sul lungomare di Locri, in provincia di Reggio Calabria: l’agente sarebbe stato colto da un malore.

Un poliziotto di 42 anni è stato ritrovato senza vita nella serata di ieri a Locri, in provincia di Reggio Calabria. A lanciare l’allarme è stata la moglie che, non vedendo rientrare il coniuge in casa, ha chiamato il numero unico per le emergenze. Sono scattate, dunque, le ricerche, ma quando i sanitari hanno trovato il 42enne sul lungomare, purtroppo, per lui non c’era nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Dai primi riscontri, pare che il poliziotto sia deceduto dopo essere stato colto da un malore mentre faceva jogging sulla spiaggia.

Dramma nella serata di ieri, sabato 11 dicembre, a Locri, comune in provincia di Reggio Calabria, dove un poliziotto è stato ritrovato senza vita sul lungomare.

Si tratta di Roberto Valastro, agente di polizia di 42 anni originario di Condofuri, ma in servizio presso il Commissariato di Siderno. Secondo quanto riportano varie fonti locali, tra cui la redazione di Telemia, l’allarme è scattato nel pomeriggio quando la moglie del poliziotto, preoccupata del mancato rientro a casa del marito, ha chiamato le forze dell’ordine. I colleghi del 42enne hanno attivato le ricerche, conclusesi qualche ora più tardi, quando gli agenti hanno rinvenuto il corpo dell’uomo riverso sul lungomare.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con a bordo l’equipe medica che ha potuto solo constatare il decesso del poliziotto. Secondo i primi accertamenti, riporta Telemia, Velastro sarebbe stato colpito da un malore fatale mentre praticava jogging.

Sconvolti i colleghi e l’intera comunità locale per la morte improvvisa dell’agente di polizia che lascia la moglie e due figli piccoli.

Si tratta della seconda morte improvvisa di un poliziotto in poche ore in Calabria. Nella notte tra giovedì e venerdì è deceduto Antonio Trotta, il commissario di 34 anni ricoverato in ospedale da domenica scorsa a Catanzaro. Il giovane agente era stato colto da un malore mentre era in servizio allo stadio Nicola Ceravolo, in occasione della gara tra Catanzaro e Foggia.

