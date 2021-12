Giovane madre freddata a colpi di pistola davanti al posto di lavoro: c’è un indagato

Per l’omicidio della giovane madre di 27 anni, uccisa venerdì sera a Lineri, frazione di Misterbianco (Catania), sarebbe indagato l’ex fidanzato. L’uomo è al momento ricercato.

Raggiunta da alcuni colpi d’arma da fuoco appena uscita dal panificio dove lavorava. È stata uccisa così, nella serata di venerdì a Lineri, frazione di Misterbianco (Catania), una ragazza di soli 27 anni. All’arrivo dei soccorsi per la giovane, madre di una bimba di 4 anni, non c’era più nulla da fare. Sul delitto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno cercando di rintracciare il killer. Al momento ci sarebbe un indagato: l’ex fidanzato della 27enne che i militari dell’Arma stanno cercando da ore.

Femminicidio nella serata di venerdì 10 dicembre a Lineri, piccola frazione di Misterbianco, comune in provincia di Catania. La vittima è Giovanna Cantarero, conosciuta da tutti come Jenny, 27enne madre di una bambina di 4 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, come riporta la redazione del Il Corriere della Sera, la ragazza era appena uscita dal panificio dove lavorava, tra via Salvador Allende e via Alfredo Nobel. Mentre era in attesa della madre che andasse a prenderla, è stata avvicinata dal suo assassino, a volto coperto, che ha esploso diversi colpi di pistola da distanza ravvicina. Tre proiettili, due dei quali al volto, hanno colpito la vittima che è si è accasciata al suolo. Il tutto sotto gli occhi attoniti di un’amica che si trovava con Giovanna.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 ed i carabinieri. Per la 27enne non c’era ormai più nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. I militari hanno immediatamente attivato le indagini e la caccia al killer. Stando a quanto riportano i colleghi de Il Corriere della Sera, ci sarebbe un indagato: l’ex fidanzato di Jenny di cui al momento non c’è traccia. Non si tratta dell’ex convivente della 27enne e padre della bimba di 4 anni.

Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Catania, stanno cercando di ricostruire le fasi del delitto e risalire al movente. In tal senso hanno ascoltato la donna che ha assistito all’accaduto e gli amici ed i parenti della vittima.

