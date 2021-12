Cacciatore perde la vita durante una battuta di caccia: la tragica dinamica dell’accaduto

Nella giornata di ieri, in provincia di Siena, un cacciatore è morto a seguito di un incidente verificatosi durante una battuta di caccia.

Un incidente mortale, quello registratosi ieri sabato 11 dicembre, a Rapolano Terme in provincia di Siena. Un uomo di 58 anni è stato trovato privo di vita in una scarpata all’esito di una battuta di caccia. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe scivolata e durante la caduta, dal suo fucile, sarebbe partito un colpo che lo avrebbe ferito alla gamba.

I compagni, distanti da lui alcune centinaia di metri da lui, avrebbero iniziato immediatamente a cercarlo seguendo i suoi lamenti. Purtroppo, però -una volta individuato- la zona impervia avrebbe reso impossibile il recupero. Giunti sul posto, i soccorsi sarebbero riusciti a riportare l’uomo sul sentiero principale, ma per lui non c’era più niente da fare. Null’altro è stato potuto, se non constatarne il decesso.

Una battuta di caccia tra amici, ieri sabato 11 dicembre, si è trasformata in tragedia. Stando a quanto riporta La Nazione, un gruppo di cacciatori si trovava a Rapolano Terme in provincia di Siena alla ricerca di cinghiali. Ad un certo punto uno di loro, Giampiero Signori (58 anni), sarebbe scivolato in una scarpata e, durante la caduta, dal suo fucile sarebbe partito un colpo che lo avrebbe gravemente ferito ad una gamba.

I suoi compagni, udito lo sparo ed accortisi che l’uomo non era più insieme al gruppo, avrebbero iniziato immediatamente a cercarlo. Un’operazione resa ardua dalla conformazione della zona, decisamente impervia.

Il 58enne all’inizio con le sue urla sarebbe stato in grado di guidare gli altri cacciatori, ma ad un certo punto – forse perché svenuto a causa dell’ingente perdita di sangue– i lamenti sarebbero cessati rendendo ancor più difficoltosa la sua individuazione, avvenuta solo dopo mezz’ora dall’accaduto.

Immediata la chiamata ai soccorsi sopraggiunti sui luoghi insieme ai Vigili del Fuoco. Anche per le squadre di recupero, le operazioni sarebbero state complicate. Una volta riportato sul sentiero principale, per il 58enne era ormai troppo tardi. Gli operatori del 118 altro non avrebbero potuto che constatarne il decesso: il cuore di Signori aveva smesso di battere. Bloccato l’intervento dell’eliambulanza che avrebbe dovuto trasportarlo d’urgenza il cacciatore in ospedale.

Sotto choc gli amici che si trovavano con lui e che avevano tentato in ogni modo di trovarlo e salvargli la vita. La notizia della morte del 58enne ha sconvolto l’intera comunità di Rapolano dove l’uomo risiedeva. Numerosi i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia.

