“Amici 21”, lacrime in casetta dopo la notizia: “Non voglio che te ne vai”

Momento molto difficile ad Amici di Maria De Filippi. Dopo il rimprovero per le pulizie, Raimondo Todaro ha preso un provvedimento nei confronti dei ballerini

Raimondo Todaro ha deciso di prendere un provvedimento nei confronti degli allievi, dopo quello che è accaduto ad Amici di Maria De Filippi. I ragazzi sono stati rimproverati per aver ridotto la casa in condizioni terribili. Dopo averci pensato, l’insegnante ha deciso di fare una gara di ballo ma con un unico problema: i ballerini dovevano esibirsi in coppie, ma essendo dispari uno sarebbe rimasto fuori. La persona non scelta sarebbe finito in sfida. Il ballerino ad essere stato escluso dalla gara è stato il diciassettenne Mattia.

Amici 21, il provvedimento di Raimondo Todaro getta nello sconforto Christian e Mattia

Il momento della scelta però non è stato molto semplice perché Mattia e Christian sono molto legati all’interno del programma, però ballano due stili completamente diversi. Infatti Christian sotto questo aspetto si sentiva molto più vicino a Dario, facendo il suo stesso stile. A Christian però non andava di escludere il suo amico dalla gara, soprattutto perché temeva molto per la sfida.

I due hanno dimostrato più volte di aver legato profondamente e Christian è scoppiato in lacrime, un po’ per la paura della sfida e un po’ per i sensi di colpa che avrebbe se Mattia uscisse. Mattia lo ha rassicurato, dicendogli che il loro rapporto non cambierà soltanto per questo e che effettivamente avendo due stili diversi, non avrebbe avuto senso ballare insieme perché avrebbero fatto un disastro.

Le anticipazioni però ci hanno rivelato che Mattia ha affrontato la sfida e alla fine ha vinto. Maria ha mandato in onda un filmato per omaggiare la loro splendida amicizia.

