Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri: cosa sappiamo sulla loro storia d’amore? Spunta una foto che racconta l’inizio di tutto

Mentre i Maneskin stanno ottenendo un successo strepitoso che li sta facendo conoscere in tutto il mondo, il web continua a parlare della coppia composta da Damiano e Giorgia Soleri. Il cantante del gruppo e la modella stanno insieme ormai da anni e la loro storia incuriosisce i fan.

Il loro amore è nato prima dell’esordio ed i due hanno sempre tentato di farlo restare in disparte e lontano dai riflettori, per non alimentare voci e gossip.

Damiano e Giorgia, la loro prima FOTO insieme

Damiano ha 22 anni e Giorgia 25, i due stanno insieme da qualche anno e non si sono mai separati. La coppia ha sempre cercato la propria privacy, tanto che nessuno sapeva della loro relazione fino a poco tempo fa quando il cantante ha postato una foto insieme alla modella.

“Dopo quasi quattro anni si può dire no?” Aveva scritto sotto allo scatto diventato virale. Ma c’è di più, in una delle fanpage dei Maneskin, qualcuno ha pubblicato una foto molto interessante.

Si tratta del primo scatto in assoluto della coppia. I due appaiono piccoli e poco più che adolescenti. “Damiano and Giorgia. Beginnings of a romance”, c’è scritto.

Giorgia, invece, ha parlato del suo fidanzato solo dopo gli Eurovision. Non ha resistito ed ha scritto sui social: “Non ci sono parole per dire quanto io sia felice e fiera. Fisso lo schermo cercando di capire se è tutto vero o se è solo un sogno”.

Il successo per Damiano e il resto dei Maneskin continua, il gruppo ha acquistato piena notorietà ed i fan aumentano giorno dopo giorno. Da “X-factor” a “Sanremo” fino ad arrivare a l’“Eurovision”, qual è la prossima meta?