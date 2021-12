“Opera d’arte”, Soleil Stasi in Technicolor, provoca i fan con gambe da urlo. Carosello di FOTO illegali

La gieffina nel suo profilo Instagram è apparsa con cinque sfumature multicolor di uno stesso primo piano sublime, mini abito e gambe da urlo.

Nonostante il flirt con Alex Belli e la storia d’amore che sarebbe nata all’interno delle mura della Casa più spiata d’Italia, la bella Soleil Stasi sembra sempre fregarsene delle malelingue e non sorbire ciò che le arriva dall’esterno con molta indifferenza.

Di una bellezza estrema, ad ogni diretta si presenta con look meravigliosi che poi puntualmente il suo staff a casa condivide nella pagina Instagram super seguita da 954mila follower. Vediamo l’ultimo look scelto e riproposto, in modo giocoso, in ben cinque varianti colore.

Soleil Stasi regala ancora scalpore: 5 scatti da paura ed un fascino che stende

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꜱᴏʟᴇɪʟ ᴀɴᴀꜱᴛᴀꜱɪᴀ ꜱᴏʀɢᴇ (@soleil_stasi)

“My Life in Technicolor 🔋☮️✌️🏳️‍🌈💪” scrivono accanto al post Instagram pubblicato poche ore fa. Non bastava una sola Soleil, ora possiamo vederne bene cinque varianti colore in una sorta di quadro contemporaneo che in modo psichedelico ne proietta un’immagina ancora più esplosiva.

Indossa un mini abito turchese con maniche a pipistrello e legato in vita da una cinta che solleva il tessuto e maliziosamente scopre le gambe lunghe e magrissime, una perfezione estrema a cui neppure il suo Alex ha saputo resistere!

I fan si sono divisi: c’è sempre chi la prende di mira con insulti sul suo comportamento all’interno del programma e chi invece la ringrazia per la personalità forte che spicca su tutti e dà movimento al reality.

“Stupenda, meravigliosa, capolavoro assoluto di bellezza opera d’arte”, “Il vero SOLE di questo GF ❤️”, “Sei l’unica ragione per vedere il GF” e 34mila like per lei in poche ore dalla condivisione sul social.

