“Che sorriso meraviglioso”, Cristina Marino è il regalo più bello da scartare: la FOTO incanta

Cristina Marino ha offerto un momento di estrema sensualità al suo pubblico sui social: l’attrice è al top

Cristina Marino è un tripudio di bellezza e splendore mentre si presta per uno shooting fotografico in pieno clima natalizio. La bella Lady Argentero è apparsa pochi giorni fa alla insieme al suo lui alla Prima della Scala di Milano.

Belli e irresistibili hanno sfoderato il loro outfit nel foyer del più grande teatro lirico italiano. Per l’occasione erano completamente vestiti con abiti firmati Giorgio Armani e insieme al grande stilista si sono fatti ritrarre in una foto pubblicata sui social network.

Cristina Marino in pieno clima natalizio: un outfit caldo e affascinante

La bellissima attrice di “Il talento de il calabrone” e “Vacanze ai Caraibi” ha sfoderato un make up molto sensuale che le ha messo in risalto gli occhi. Uno sguardo che strega i suoi oltre 500mila follower.

“Che sorriso meraviglioso” è scritto in uno dei commenti ricevuti da Cristina Marino nell’ultimo post pubblicato sui Instagram. In una foto appare mentre sprizza energia da tutti i pori mostrando a suoi ammiratori il trucco impeccabile che evidenzia ancora di più la sua bellezza. Alle sue spalle c’è un albero addobbato che fa pensare già al Natale alle porte.

La moglie di Luca Argentero ha fatto da testimonial per una nota casa di prodotti di bellezza, la “Sensai Cosmetics“. Un regalo che farebbe piacere a molte donne.

I due attori sono sposati dal 5 giugno scorso a Città della Pieve, nel cuore dell’Umbria. La coppia è convolata a nozze pochi giorni dopo la nascita della loro figlia Nina Speranza. In un periodo in cui tutta Italia era in lockdown a causa della pandemia da Covid.

La coppia si è conosciuta sul set del film di un cinepanettone e si sono fidanzati quando Argentero ha lasciato Myriam Catania, con cui era sposato.

Tra di loro ci sono 13 anni di differenza ma questo non rappresenta un problema anzi sono una dolce e affiatata famiglia.