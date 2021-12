Grande commozione a “L’Eredità”: quello che è successo segna la storia e Flavio Insinna non lo dimenticherà facilmente

“L’Eredità”, con al timone ormai da diverso tempo, Flavio Insinna, è uno dei programmi più longevi e amati dal pubblico di Rai 1. Ogni sera sempre ottimi risultati e vittoria schiacciante contro la concorrenza di Gerry Scotti, ma da oggi qualcosa cambierà.

Si volta pagina nel game show e si scrive la storia del programma. Flavio Insinna in lacrime spiegando in diretta il sofferto addio.

“L’Eredità”, Flavio Insinna emozionato: addio a “sua nipote”

A partire da questa sera rivoluzione totale a “L’Eredità”. Flavio Insinna dovrà fare i conti con alcuni cambi che porteranno scompiglio in trasmissione.

Si tratta delle professoresse: Ginevra Pisani e Samira Lui che affiancano il conduttore, una di loro sarà sostituita. Si tratta di Ginevra che cederà il posto ad un modello 29enne, Andrea Cerelli. E così ieri sera, Insinna, non ha potuto non salutare quella che lui definisce “sua nipote”.

Il conduttore ha speso parole commoventi per la ragazza che abbandona il game show dopo ben tre anni di presenza fissa. Ginevra, questa estate, ha lavorato sempre al fianco di Flavio Insinna in “Il pranzo è servito” ma per lei adesso è arrivato il momento di voltare pagina.

Un addio sofferto per Insinna insomma che proprio per “sua nipote” ha speso parole molto tenere e davanti alle telecamere si è mostrato visibilmente commosso per i dovuti saluti.

Dopo aver chiamato l’ormai ex professoressa al centro dello studio, il presentatore ha detto: “Che succede? Succede che la vita è piena di sorprese. In una famiglia si parte, si torna, ci si saluta… sono felice per te”.

Insinna ha spiegato che Ginevra sarà protagonista di una bella e nuova esperienza teatrale e mentre il conduttore le dedicava queste belle parole, lei ha lasciato spazio al giovane Andrea e successivamente gli ha dato le istruzioni del caso.

