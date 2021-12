Dramma in casa: donna muore soffocata da un boccone di pesce davanti alla figlia

Una donna di 73 anni è morta soffocata da un boccone di pesce all’interno della sua abitazione di Pavona, frazione di Albano Laziale (Roma).

Dramma nella mattinata di sabato a Pavona, frazione di Albano Laziale (Roma). Una donna di 73 anni è morta all’interno della sua abitazione dopo essere rimasta soffocata da un boccone di pesce che aveva assaggiato mentre cucinava. La figlia che ha assistito all’accaduto ha dato subito l’allarme, ma quando i soccorsi del 118 sono arrivati presso l’appartamento, per la 73enne era ormai troppo tardi. Intervenuti per gli accertamenti anche i carabinieri.

Roma, donna muore soffocata da boccone di pesce davanti alla figlia: inutili i soccorsi

Stava cucinando in casa in un tranquilla mattinata, come le altre, ma è rimasta soffocata da un boccone. Questo il tragico destino di una donna di 73 anni deceduta sabato mattina, 11 dicembre, a Pavona, frazione del comune di Albano Laziale, in provincia di Roma.

La donna, secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione de Il Messaggero, era in casa con la figlia e stava preparando il pranzo a base di pesce. Durante le preparazioni ha assaggiato il pesce per sentirne il sapore, ma il boccone le ha ostruito le vie aeree impedendole di respirare. La 73enne si è accasciata a terra sotto gli occhi della figlia, che si trovava in casa in quel momento. La donna ha cercato di soccorrere la madre ed ha chiamato il numero unico per le emergenze.

Presso l’abitazione si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la 73enne, ma ogni sforzo è stato inutile. Alla fine i medici si sono dovuti arrendere costatandone il decesso, sopraggiunto per soffocamento.

Intervenuti per gli accertamenti del caso anche i carabinieri della stazione di Albano Laziale. I militari hanno ricostruito quanto accaduto attraverso il racconto della figlia che ha assistito alla tragedia. Accertato il tragico incidente domestico, non è stata disposta l’autopsia o ulteriori esami sulla salma.

