Benessere a tavola: 5 alimenti che accelerano l’invecchiamento cellulare

Un aspetto sano e giovanile è possibile, basta seguire uno stile di vita sano ed equilibrato: ecco 5 rimedi da servire a tavola.

Aspetto sano e giovanile? Tutto è possibile, basta avere giornate movimentate e, in generale, seguire uno stile di vita sano; ma quello che fa veramente la differenza è, come sempre, la nostra tavola. Nel trionfo dell’estetica, sentirsi belli è essenziale; prendersi cura di sé, lo è ancora di più. Scopriamo insieme 5 alimenti da consumare con moderazione per prevenire l’invecchiamento cellulare.

NON PERDERTI ANCHE >>> Benessere a tavola: 5 sorprendenti benefici degli spinaci

Invecchiamento cellulare: ecco 5 alimenti da consumare con moderazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EATING WITH TOD 👨🏻‍🦰🍔 (@eatingwithtod)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Benessere a tavola: 5 motivi per servire più spesso il tofu

alcol: non sorprende che l’abuso di alcol sia estremamente dannoso non solo al fegato, la “centrale metabolica” del nostro corpo, ma all’intero organismo. Disidrata il corpo, inaridisce la pelle e compromette la nostra capacità di recupero alterando il ciclo sonno/veglia. Responsabile di almeno sette tipi di cancro, l’alcol è il peggior alimento da servire a tavola.

non sorprende che l’abuso di alcol sia estremamente dannoso non solo al fegato, la “centrale metabolica” del nostro corpo, ma all’intero organismo. Disidrata il corpo, inaridisce la pelle e compromette la nostra capacità di recupero alterando il ciclo sonno/veglia. Responsabile di almeno sette tipi di cancro, l’alcol è il peggior alimento da servire a tavola. cibi fritti: anche fritti e tempura non scherzano. Il grasso della frittura contiene un ingente quantità di radicali liberi che attaccano le nostre cellule accelerando di conseguenza l’invecchiamento cellulare, oltre all’inevitabile aumento di peso dovuto al surplus calorico.

anche fritti e tempura non scherzano. Il grasso della frittura contiene un ingente quantità di radicali liberi che attaccano le nostre cellule accelerando di conseguenza l’invecchiamento cellulare, oltre all’inevitabile aumento di peso dovuto al surplus calorico. zucchero: alimento preferito dai più piccini, lo zucchero ha un duplice effetto sul corpo. Il consumo di alimenti particolarmente zuccherini provoca una brusca impennata del livello di glucosio, con conseguente incremento della produzione di insulina. Ad alte dosi accelera l’invecchiamento. Inoltre lo zucchero si lega al collagene della pelle e quindi a lungo andare la rende meno elastica.

alimento preferito dai più piccini, lo zucchero ha un duplice effetto sul corpo. Il consumo di alimenti particolarmente zuccherini provoca una brusca impennata del livello di glucosio, con conseguente incremento della produzione di insulina. Ad alte dosi accelera l’invecchiamento. Inoltre lo zucchero si lega al collagene della pelle e quindi a lungo andare la rende meno elastica. sale: il sale è già noto per i danni che provoca alla pelle. Presente in grande quantità nei piatti già preparati per esaltarne il sapore, questa sostanza assorbe l’acqua nella nostra pelle tramite osmosi provocando l’apoptosi (morte) delle cellule disidratate.