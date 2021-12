Anna Maria Barbera, tutto quello che sappiamo sulla figlia Charlotte: anche la giovane ha deciso di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Anna Maria Barbera è tornata di recente sul piccolo schermo, partecipando con tanti altri suoi colleghi alla puntata speciale di Zelig andata in onda il 18 novembre scorso. Come ai vecchi tempi lo show è stato condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrata, che hanno saputo mettere a proprio agio tutti i vecchi cabarettisti.

Charlotte Barbera, anche la figlia di Anna Maria lavora nel mondo dello spettacolo

La Sconsolata, il personaggio che Anna Maria Barbera interpreta a Zelig dal 2002, è una donna del Sud emigrata al Nord che si esprime in un dialetto molto forte e particolare. Grazie all’invenzione di questo personaggio, così divertente ma allo stesso tempo reale, Anna Maria ha ottenuto un successo davvero inaspettato, che non l’ha mai più abbandonata. Nel 2003 Leonardo Pieraccioni le assegnò il ruolo di Nina nel film “Il paradiso all’improvviso”: grazie a quel ruolo Anna Maria ottenne il premio David di Donatello come miglior attrice non protagonista, facendo un salto di qualità da comica ad attrice completa. Al cinema l’abbiamo vista anche in “Matrimonio alle Bahamas” e in “La coppia dei campioni”.

La recente apparizione a Zelig ha riportato la Barbera sullo schermo dopo un lunghissimo periodo di assenza per motivi personali. Della sua vita privata però si sa poco e niente, ma oggi il mondo del gossip sembra essersi improvvisamente interessato a sua figlia. Anna Charlotte Barbera, figlia di Anna Maria, è nata nel 1987. Oggi la donna ha 34 anni e ha deciso di seguire le orme della madre, diplomandosi al Teatro Stabile di Torino. Nel 2018 ha ricevuto il premio Franco Angrisano come miglior attrice e il premio nazionale Gino Cervi, arrivando al terzo posto. Nel 2020 ha ottenuto il primo posto al concorso Actors & Poetry per la sezione attori/doppiatori. Non sappiamo, però, di sue comparse particolarmente significative.

Charlotte non ha mai avuto un padre, e Anna Maria racconta spesso di come l’ex marito le chiese di non portare avanti la gravidanze quando scoprì di essere incinta. Fortunatamente l’attrice poteva permettersi di avere una figlia da sola, e oggi condivide con Charlotte un rapporto davvero speciale.