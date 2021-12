Benessere a tavola: 5 sorprendenti benefici degli spinaci

Non solo vitamina A e acido folico, gli spinaci sono una tesoriera di proprietà nutritive per l’organismo: scopriamo insieme 5 incredibili benefici.

Braccio di ferro ne mangiava a volontà e non sbagliava. Gli spinaci sono una ricca fonte di vitamina A e acido folico, ma le soprese nutritive non finiscono qui. Fedele alleata per la salute dell’organismo, la Spinacia oleracea è una grande tesoriera naturale di nitrato e antiossidanti, caratteristiche che la elevano al podio dei miglior alimenti per incrementare la massa muscolare. Salute a tavola? Servi un piatto di spinaci al limone: scopriamo insieme 5 incredibili benefici.

Spinaci: 5 incredibili benefici da servire in tavola

favoriscono un aspetto bello e sano: può sembrare strano, ma nonostante il colore verde, gli spinaci sono una ricca fonte di beta-carotene. Gli esperti contano circa 4000 mg in una porzione da 100 g. Molto alta anche la percentuale di vitamica C. Contrariamente alla credenza popolare, gli spinaci mantengono tutti i loro nutrienti anche se conservati e surgelati.

lottano contro l'invecchiamento: oltre alla vitamina A e all'acido folico, gli spinaci apportano altri numerosi nutrienti. Tra questi si conta la vitamina E (3,98 mg per 100 g), essenziale per la protezione delle cellule dall'invecchiamento precoce. Amati da tutti per il loro peculiare gusto dolce e consistenza morbida, un piatto a base di spinaci è ottimo per qualsiasi regime in virtù del suo basso contenuto calorico.

ottimi per la vista: proprio come le carote, gli spinaci sono fedeli alleati della vista grazie al considerevole apporto di luteina e zeaxantina: due carotenoidi antiossidanti che prevengono la degenerazione maculare, l'area al centro della retina che permette di distinguere i colori.

aiutano a prevenire il cancro: sempre grazie al principio attivo di antiossidanti e oligoelementi, il consumo regolare di spinaci può aiutare a contrastare lo viluppo di cancro o altre forme tumorali.