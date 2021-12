“Amici 21”, lite senza precedenti in casetta: tutti contro tutti

Amici di Maria De Filippi: i daytime entrano nel vivo. I ragazzi hanno discusso animatamente dopo l’ultima puntata andata in onda ieri pomeriggio

È esploso un putiferio ad Amici di Maria De Filippi. Tutto è cominciato quando la conduttrice ha convocato tutti i ragazzi per rimproverarli del disordine e della sporcizia in casetta. A questo punto vari allievi hanno deciso di discolparsi e raccontare ai professori e a Maria che sono altre persone della casetta a non tenere in ordine. I loro insegnanti hanno deciso di pensare ad un provvedimento e, nel frattempo, li hanno mandati via per avere modo di confrontarsi tra di loro. E cosa è accaduto quando sono tornati in casetta?

