Drammatico incidente sul lavoro in un cantiere edile: operaio perde la vita

Incidente mortale sul lavoro ieri in un cantiere di Bodio Lomnago, in provincia di Varese, dove un operaio è morto schiacciato dal braccio di una betopompa.

Una scia di sangue che non accenna ad arrestarsi quella delle vittime sul lavoro in Italia. Ieri un’altra tragedia, l’ennesima. Un operaio di 51 anni è morto in un cantiere a Bodio Lomnago, in provincia di Varese, dopo essere stato schiacciato da una betopompa, macchinario edile utilizzato per gettare il calcestruzzo. Nell’incidente è rimasto ferito non gravemente un altro operaio di 55 anni, trasportato in ospedale dai sanitari, giunti presso il cantiere.

Varese, schiacciato dal braccio di una betopompa in un cantiere: morto operaio di 51 anni

Un morto ed un ferito, questo il bilancio del terribile incidente verificatosi ieri pomeriggio, martedì 14 dicembre, in un cantiere di Bodio Lomnago, piccolo comune in provincia di Varese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragedia allo scalo ferroviario: macchinista travolto e ucciso da un treno in manovra

A perdere la vita Vasile Atomei, operaio di 51 anni di origine romena. L’operaio, stando a quanto riporta la redazione de Il Giorno, stava lavorando in un cantiere allestito in via Rogorella per la costruzione di un centro sportivo su un’area comunale. Per cause ancora da accertare, si sarebbe verificato un cedimento ed una betopompa sarebbe finita nello scavo schiacciando il 51enne. Nell’incidente è rimasto ferito anche un suo collega, un operaio di 55 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Frontale tra auto e bus di turisti in galleria: morta professoressa di 41 anni

Sul posto, allarmati dai colleghi, sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno estratto da sotto il braccio del macchinario Atomei affidandolo alle cure dei sanitari che hanno potuto solo constarne il decesso. Trasportato e ricoverato presso l’ospedale di Cittiglio l’altro operaio ferito che non avrebbe riportato gravi ferite.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, giunti presso il cantiere insieme ai soccorsi. Da chiarire le dinamiche e le cause dell’incidente costato la vita al 55enne.

Quello avvenuto ieri in provincia di Varese è il secondo incidente mortale sul lavoro in poche ore. Ieri sera un macchinista di 61 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno merci in manovra allo scalo ferroviario di Orbassano (Torino).

IL TG DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO