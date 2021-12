Carolina di Monaco è rimasta senza fiato per un pesante comportamento del marito August di Hannover. Quello che è successo è sbalorditivo.

Dispiacere, rabbia e disgusto. Questi i sentimenti provati da Carolina di Monaco a seguito di un pesante comportamento da parte del marito Ernesto August di Hannover.

Comportamento che ha dato la stoccata finale al loro matrimonio: se i due non si mostrano insieme da anni, un’altra donna ha reso ancora più tesi i loro rapporti.

Sposati dal 1999, genitori di Alexandra, negli ultimi 12 anni si sono allontanati senza mai tuttavia divorziare. Una scelta misteriosa visto che i tempi felici tra i due sembrano essere ormai solo un ricordo.

Secondo alcune voci sarebbe la figlia di Grace Kelly e Ranieri a non voler firmare le carte per sciogliere per sempre la sua unione con Hannover per motivi legati all’immenso patrimonio familiare.

Carolina di Monaco: pesantissimo smacco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Reni-S (@caroline.of.monaco)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Charlene di Monaco, svelato il reale motivo della lontananza da Palazzo: sconcertante

Il difficile rapporto tra Carolina di Monaco e Ernesto August di Hannover è stato ulteriormente appesantito da un nuovo ingresso.

Si tratta di Claudia Stilianopoulos, nota artista francese di 48 anni, nuova fiamma del marito di Carolina. Nonostante la loro grande differenza di età, quasi 20 anni, l’amore ha fatto breccia nei lori cuori.

Conosciutisi a Ibiza la scorsa estate, trascorrono da allora molto tempo insieme, tanto che sembra che desiderino fare le cose sul serio: si parlerebbe addirittura di nozze. Ma per ora rimangono solo un sogno visto che il 67enne è ancora sposato con la figlia di Grace Kelly.

Di recente i due sono stati pizzicati a Madrid, mostrandosi complici in pubblico: l’imbarazzo al principato non è mancato, in particolare per Carolina.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Milly Carlucci al vetriolo su Barbara D’Urso, poi il dietrofront: tutta la verità

Denominato “Principe degli scandali”, il cugino della Regina Elisabetta, noto per i suoi problemi giudiziari e il suo temperamento instabile, ha così fatto infuriare la moglie: chissà se questo potrebbe portare alla fine definitiva del suo matrimonio con la monegasca.

IL VIDEO DEL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE