Milly Carlucci al vetriolo su Barbara D’Urso, poi il dietrofront: tutta la verità

Milly Carlucci è uno dei colossi della Rai. Un volto storico ed amatissimo dal pubblico a casa. Il suo “Ballando con le stelle” al sabato sera è appuntamento irrinunciabile ormai da anni. A questo ha aggiunto anche il più recente “Cantante Mascherato” che da subito ha conquistato le persone a casa tra bravura, magica e curiosità.

Insomma Milly punta sempre al talento e al mettersi in gioco, facendo una televisione pulita, che porta sullo schermo qualità e performance artistiche. Un modo decisamente diverso da quello che spesso si vede in altri programmi. Lei ho ammesso apertamente e le frecciatine velenose alla sua collega le hanno intese tutti.

Milly Carlucci su Barbara D’Urso? Come stanno le cose

“In tv c’è stata l’irruzione della gente comune, persone che raccontano sé stesse ma aspirano a diventare famose. Pur non sapendo cantare, ballare e recitare vogliono diventare dei personaggi. Questo ha un po’ inquinato il mondo televisivo perché si mette in secondo piano il concetto di professionalità”.

Così Milly Carlucci ha parlato del modo di fare televisione oggi in una passata intervista oggi ripresa da BubinoBlog Un modo questo, nel quale la conduttrice non si riconosce apertamente sottolineando come nel suo di programma ed in molti altri, come ad esempio “Tale e quale show”, vince sempre la professionalità ed il mettersi in gioco. Quando questa non c’è però arriva “il famoso choc che devi creare visto che non c’è sostanza”.

Per Milly bisogna lavorare, e bene, sui contenuti perché “c’è un grandissimo spazio ancora da esplorare in una televisione che non sia fatta solo di urla e choc”.

Insomma il riferimento a Barbara D’Urso è chiaro. Del resto lei stessa della parola choc ne ha fatto un cavallo di battaglia e le urla non mancano mai nei sui programmi. Esternazioni al vetriolo, anche se condite di garbo, quelle che la padrona di casa di “Ballando con le stelle” ha lanciato alla conduttrice Mediaset. Salvo poi fare un dietrofront su Barbarella chiarendo la questione e mettendo i puntini sulle i a Il Fatto quotidiano.

La Carlucci ha tenuto a precisare, infatti, che verso la collega nutre stima e simpatia. L’avrebbe voluta nel suo programma come ballerina per una notte. Ci avrebbe provato anni fa e poi anche quest’anno ma alla fine è arrivato solo un nulla di fatto.

