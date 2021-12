Grande attesa al “Grande fratello vip”, dopo lo spoiler di Alfonso Signorini il pubblico non sta più nella pelle: quando arriva Pippo Baudo?

Il “Grande fratello vip” è uno dei reality più seguiti negli ultimi tempi e sono tante le sorprese e i colpi di scena che si presentano in ogni puntata. Alfonso Signorini è alla guida del programma e non perde occasione di stupire i telespettatori e i concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia.

Ultimamente ha incuriosito tutti con un’affermazione insolita riguardo ad una gieffina e al suo ex marito. Cosa succederà in queste settimane?

“Grande fratello vip”, Pippo Baudo entrerà nella casa?

In una delle ultime puntate Alfonso Signorini ha posto l’attenzione su Katia Ricciarelli che più di una volta ha affermato di sentirsi sola. L’artista in più occasione ha parlato dei suoi grandi amori: Pippo Baudo e Josè Carreras.

A quanto pare lo storico conduttore di Sanremo entrerà presto nella casa più spiata d’Italia. A scatenare il gossip e il web è stato proprio Alfonso Signorini che durante uno dei collegamenti pre puntata con il Tg5 ha fatto un’affermazione che non è passata inosservata.

“Alfonso, non arriva Pippo Baudo per Katia?” ha chiesto Cesara Buonamici in diretta e il conduttore ha risposto: “Ciao ti saluto, non parlo più”. Si è trattato di una battuta o di un’anticipazione?

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo hanno vissuto una storia unica, il loro matrimonio è durato dal 1986 al 2004 ed ha fatto emozionare milioni di italiani che hanno sempre fatto il tifo per la coppia di artisti.

Non si conoscono nel dettaglio i motivi della separazione, c’è chi ha parlato di un possibile tradimento e chi di divergenze caratteriali aumentate nel corso degli anni.

Una cosa è certa: se Pippo Baudo entrasse nella casa del “Grande fratello vip”, Katia Ricciarelli sarebbe molto contenta visto che più volte lo ha nominato.

