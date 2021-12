Charlene di Monaco perché si nasconde? I problemi di salute e quelli amorosi con il principe Alberto non c’entrano nulla

Sono settimane ormai che si rincorrono le reali condizioni di salute di Charlene di Monaco e il perché della sua lontananza da Palazzo. Prima le cure in Sud Africa, poi il brevissimo ritorno a casa per un ulteriore allontanamento, questa volta in Svizzera, in una clinica.

Nulla di tutto questo secondo i ben informati. Nel suo allontanamento da Palazzo e dai sui sudditi non c’entrerebbero nemmeno i problemi di cuore con Alberto. Il motivo sarebbe molto più grave e decisamente sconcertante, così tanto da non potersi mostrare in pubblico.

Charlene di Monaco, ecco perché è scappata in Svizzera

Charlene di Monaco si nasconderebbe dal pubblico perché avrebbe il volto sfigurato in seguito ad un intervento di chirurgia andato male.

Questa la grossa indiscrezione lanciata da Pilar Eyre, giornalista spagnola ed esperta di reali. Sul suo blog, Lecturas, ha spiegato che la moglie di Alberto sarebbe rimasta “sfigurata durante un intervento di chirurgia estetica a Dubai”.

Ecco perché appena tornata a Monaco non ha partecipato né alla festa nazionale e né tantomeno al settimo compleanno dei sui gemelli preferendo scappare da tutto e da tutti rifugiandosi in Svizzera.

Altro elemento che confermerebbe questa tesi sarebbe il fatto che nelle poche foto nelle quali la principessa triste è apparsa, sui social ed in quelle ufficiali, indossa sempre la mascherina. Un escamotage per nascondere il suo volto che starebbe soffrendo.

Secondo la giornalista spagnola, Charlene avrebbe detto sì ad un intervento mirato fatto negli Emirati Arabi per curare delle anomalie sul volto ma qualcosa non sarebbe andato per il verso giusto e ora si pente amaramente di tutto questo.

Il principe Alberto a “Page Six: Latest Celebrity News” aveva assicurato che i problemi della moglie non erano legati né al Covid e né tantomeno alla chirurgia estetica ma ora un macigno arriva sulla casa reale del Principato. Sarà davvero così?

