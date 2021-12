Federica Pellegrini-Matteo Giunta, si mette male in vista delle nozze: ferite aperte con l’ex fidanzato Magnini

L’allenatore della Divina ha confessato come stanno al momento i rapporti con l’ex fidanzato di lei in vista delle prossime nozze.

La proposta di matrimonio che Matteo Giunta ha fatto a Federica Pellegrini ha spiazzato tutti anche se, dopo tre anni di relazione clandestina venuta a galla solo alla fine dei Mondiali di Tokyo, era più che logico sarebbe successo.

L’allenatore ha una personalità molto schiva rispetto a quella della fidanzata ma messo alle strette da “Le Iene” ha finalmente rivelato non solo che sperano di diventare presto genitori ma anche come stanno le cose con Magnini, ex della compagna ma anche suo cugino.

Matteo Giunta svela tutto, con Magnini “la vedo molto difficile”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

“Lui è sposato e io spero che quello che è accaduto l’abbia portato a trovare il vero amore della sua vita”. Ricordiamo che Filippo Magnini è sposato da maggio 2021 con Giorgia Palmas, dalla quale ha avuto la piccola Mia. Per i due le nozze religiose sono slittate nel 2022, una sorpresa che il nuotatore e la ex velina hanno rivelato pochi mesi fa ai fan sui social.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Da ustionarsi” Wanda Nara sgancia il bikini in pieno inverno, la posizione butta tutti giù dal letto: atomica – FOTO

Come stanno quindi le cose tra Filippo e Federica? Stando a quanto rivelato da Giunta non troppo bene: “Se lo inviti al matrimonio dici che viene?” gli chiedono. Risposta secca senza ripensamenti: “La vedo molto difficile!”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “E ce lo dici così?”, Emma Marrone rivelazione choc: svelato il motivo del nuovo cambio look – FOTO

La relazione tra i due nuotatori era nata a bordo vasca suscitando molto clamore durante i Mondiali di Shangai del luglio 2011. Al momento la data delle nozze non è ancora stata scelta ma sono in molti a sperare che ci possa essere un nuovo riavvicinamento della famiglia dopo quanto avvenuto e concluso ormai da oltre quattro anni.

IL VIDEO DEL CALENDARIO DELL’AVVENTO DI YESLIFE.IT