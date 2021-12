La ex gieffina è sempre più bella e nell’ultimo post Instagram svela un fisico a clessidra che ha fatto innamorare tutta la sua community.

Ha concluso ormai da diversi mesi la sua esperienza all’interno della Casa del “GF Vip” eppure è ancora una delle ex concorrenti che più si è fatta amare dal pubblico a casa che continua a scriverle o a fermarla per strada per rivolgerle complimenti sinceri sulla sua condotta impeccabile.

Stefania Orlando accanto al marito Simone Gianlorenzi sembra una ragazzina innamoratissima e piena di vita che incanta e seduce per il suo fascino innato ma mai eccessivo o provocatorio.

Ieri ha posto un quesito alla sua community Instagram che però si è divisa. Vediamo di che si tratta e come ha mandato in tilt il web con un nuovo doppio scatto pazzesco.

Stefania Orlando sempre più bella: “Interna o esterna?”

“Buongiorno, ero molto indecisa su quale foto mettere, interna o esterna? Voi quale pic preferite?”.

Stefania infatti si è fatta riprendere in due diverse location (di uno stesso palazzo però) mentre indossa un mini abito di maglia del brand Elisabetta Franchi fantasia spigata con finte taschine, collo alto e molto aderente sul suo fisico a clessidra.

La vediamo all’interno del palazzo riccamente adornato e poi in strada con alle spalle un palazzo della Capitale. La showgirl mette in evidenza le gambe longilinee che in queste due pose sono ancora più evidenziate non solo da vestito ma anche dai suoi immancabili stivali tubolari alti fino al ginocchio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Che viso d’angelo”, Sara Croce nuda in primo piano inebria: pelle candida tutta da baciare – FOTO

Un fascino inimmaginabile a cui in molti non si sono sottratti. Tra i commenti spicca anche quello dell’amica Caterina Balivo che in modo bonario senza troppi giri di parole le ha sganciato un “Boccio solo la colonna oro 😂”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Arisa ed il rimorso più grande, la confessione che gela: “Ho ceduto..”

Anche la stessa Elisabetta Franchi ha azzardato un sonoro “Wooooooooow 🔥😍😍”, mentre Ariana Volpe un semplice ma incisivo smile con gli occhi a cuore “😍”.

I commenti che però le sono giunti anche dai fan non si contano: “Roma eterna, tu eterea…❤️”, “Non ce n’è una più bella e una meno bella, sono entrambe stupende finché il soggetto sei tu 😍❤️”, “Ammazzaaaa sei pazzesca in entrambe🧎🏻‍♀️❤️”, “Non mi sono decidere!!“.

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 15 DICEMBRE 2021