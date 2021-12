Arisa ed il rimorso più grande, la confessione che gela: “Ho ceduto..”

Arisa senza freni e senza filtri. Racconta quello che ha fatto per gli altri e non per sé stessa. Un grande errore lo considera oggi

“Il mio corpo è uno strumento di libertà”, questa la consapevolezza alla quale è arrivata oggi Arisa, l’amatissima cantante lucana che dopo l’esperienza tra le fila dei professori di “Amici” è tornata allieva e si è messa alla prova con il ballo. È uno dei volti di spicco di “Ballando con le stelle”.

È riuscita a conquistare tutti con il suo corpo sinuoso e quelle movenze sensuali, sempre perfette e mai sgarbate. Ha fatto cadere i freni che ha tenuto per tanto, troppo tempo, Rosalba Pippa. Nella semifinale del talent di Milly Carlucci ha lasciato tutti a bocca aperta con una danza del ventre esagerata tirando fuori tutta la sua sensualità affianco al maestro Vito Coppola.

Arisa, ecco cosa non rifarebbe più

Arisa oggi ha imparato ad accettare ed amare il suo corpo, ma non sempre è stato così. I suoi continui cambi di look lo hanno dimostrato negli anni ma ora quella rosa che è rimasta chiusa nel suo bocciolo per tanto tempo è sbocciata per davvero.

La cantante ha messo da parte le sue insicurezze, ora si piace, si sente bella e viva e le foto che ci regala su Instagram lo dicono apertamente. Il percorso per accettarsi è stato tortuoso e oggi Arisa ammette di aver fatto qualcosa di cui si è pentita. Si porta dietro un rimorso che le frulla in testa. Qualcosa che se tornasse indietro non rifarebbe più assolutamente.

Rosalba Pippa ha ammesso, infatti, al settimanale Oggi di aver fatto una cosa di cui si pente moltissimo. “Ho ceduto al ritocchino alle labbra – ha ammesso con molta onestà – Se tornassi indietro non lo rifarei più”.

Arisa ha voluto sottolineare che non è contraria alla chirurgia estetica, anzi. Se c’è una parte del corpo che non ci piace è bene cambiarla in meglio ma questo deve “venire da te non va fatto per piacere agli altri o per Instagram”.

Insomma il suo messaggio è stato chiaro. Il ritocchino alle labbra l’ha fatto non perché lo desiderasse davvero ma per piacere agli altri. Consapevolezza che oggi la porta a rimuginare su quella scelta.

