Alessandro Tersigni e l’amore della sua vita: “Se non ci fosse stata lei”

Alessandro Tersigni racconta alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Maria Stefania Di Renzo: ecco come si sono conosciuti

“I Cesaroni”, “Le tre rose di Eva”, “Il Paradiso delle signore” e tanto altro ancora, così si è fatto conoscere Alessandro Tersigni, l’attore romano che con la sua bellezza e il suo talento ha conquistato milioni di fan che oggi lo seguono sui social.

Ha partecipato anche ad una delle edizioni del “Grande fratello” dove ha conosciuto Melita Toniolo con la quale ha avuto una storia di due anni. Dopo la separazione, è arrivato il vero amore.

Alessandro Tersigni, tutto sulla sua storia d’amore con Maria Stefania Di Renzo

Alessandro Tersigni è sposato dal 2016 con Maria Stefania Di Renzo. I due si sono conosciuti nel 2010 e da lì non si sono più lasciati. L’attore qualche tempo fa ha rivelato alcuni retroscena sulla loro storia al programma “Vieni da me”, condotto da Caterina Balivo, concluso nel 2020.

“Maria Stefania è l’unica che è riuscita a capirmi fin da subito. La stimo molto, è simpatica, auto ironica, intelligente. – ha affermato Alessandro – Se non ci fosse stata lei non avrei fatto tante scelte: mi sostiene sempre. È unica, è molto importante per me”.

Tersigni ha poi raccontato qualcosa riguardo alla proposta di matrimonio avvenuta su una spiaggia di Termoli. “Lei ha subito accettato ma qualche giorno dopo l’hanno chiamata per un lavoro importante, della durata di cinque anni, a Marsiglia”, ha spiegato.

Le nozze sono avvenute in maniera intima, con pochi amici e parenti. Poi è arrivato un figlio. “Non sono un papà apprensivo. Ci tengo a far scoprire il mondo a mio figlio lasciandolo libero! Se cade, io o la mamma lo aiutiamo a rialzarsi, ma cerchiamo di fargli capire che cadere è normale, che non è successo nulla”. Ha rivelato in un’intervista a Dipiùtv.

Alessandro Tersigni è pronto a tornare sul piccolo schermo con Il Paradiso delle signore e su Instagram non perde occasione di pubblicare foto di alcuni momenti sul set.

