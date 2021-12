Un percorso all’interno del reality piuttosto burrascoso, terminato in un modo altrettanto inaspettato. Squalificato dal GF Vip, Alex Belli rivela cosa è accaduto con Soleil Stasi

È stato sulla bocca di tutti per settimane in seguito al triangolo amoroso realizzato insieme alla moglie, Delia Duran, e alla compagna di avventura Soleil Stasi. Tra sceneggiate, urla, pianti, tradimenti -veri o presunti- è innegabile che Alex Belli sia stato uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante le dinamiche siano state considerate finte e studiate a tavolino in accordo con le dirette interessate, i telespettatori hanno continuato a seguire da vicino le vicende, commentandole tra stupore e ilarità. Tutto sembra però essere terminato: nel corso della puntata di lunedì 13 dicembre l’attore è stato squalificato dal gioco.

Alex Belli squalificato, una volta fuori dichiara: “Anche Soleil è innamorata di me”

A inizio puntata il pubblico non si sarebbe mai aspettato un epilogo di questo tipo. Alex Belli è stato infatti squalificato dopo aver violato le regole di sicurezza e aver avuto contatti fisici con la moglie, Delia Duran, apparsa nuovamente nella casa per un confronto con il marito.

Per evitare di rischiare casi di positività da Covid all’interno della casa ai concorrenti è vietato ogni tipo di contatto con l’esterno. Se posti dinnanzi ai propri cari si trovano costretti a rispettare una certa distanza.

L’attore, consapevole o meno di quello che stesse facendo, ha violato la regola e Alfonso Signorini ha così comunicato al concorrente di essere stato squalificato dal gioco. Alex Belli lascia così la casa del Grande Fratello Vip proprio accanto alla moglie, che durante il confronto lo aveva spronato a uscire con lei per dimostrare il suo amore. Sebbene il tutto sia sembrato ai telespettatori una scena tutt’altro che genuina, il reality perde senza dubbio uno dei suoi protagonisti.

Una volta giunto in studio l’attore ha dichiarato di non aver avuto mai dubbi riguardo i suoi sentimenti, affermando di aver sempre considerato Duran la donna della sua vita. “La connessione con Soleil è stata incredibile ma ci è scappata di mano. Anche lei è innamorata di me“, dichiara per poi spiegare il motivo dietro al bacio scambiato tra i due solo alcune ore prima della puntata.

“Abbiamo vacillato, quando ci siamo dati il bacio eravamo davvero arrabbiati, era una trappola“, spiega prima di sottolineare come anche Soleil abbia un uomo fuori. Dichiarazioni che lasciano tutti piuttosto perplessi e che non riescono a dare maggior credito a una situazione che appare agli occhi di tutti poco veritiera.

“Sei pronto per Elisa di Rivombrosa“, è il commento dell’opinionista Adriana Volpe al quale seguono quelli degli ex concorrenti. Nessuno sembra avere dubbi sul fatto che Alex Belli abbia recitato, male, un ruolo. Sebbene sia riuscito, nonostante tutto, a intrattenere il pubblico del Grande Fratello Vip in queste ultime settimane.

