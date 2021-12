Gigi D’Alessio sta per diventare padre per la quinta volta ma il passato ritorna in modo forte. Ecco come e perché

Gigi D’Alessio sta per diventare di nuovo papà. A regalargli questa gioia la sua nuova compagna, la giovane Denise Esposito che darà al mondo, a breve, il suo quinto figlio. Gigi, infatti, ha avuto Andrea con Anna Tatangelo e prima ancora Claudio, Ilaria e Luca, nonché LDA l’allievo presso la scuola di “Amici”, da sua moglie, Carmela Barbato.

Dal loro addio ne è passata di acqua sotto i ponti anche se le cause vere e proprie del divorzio non sono mai state esplicitate per intero. Oggi a distanza di anni se ne torna a parlare.

Gigi D’Alessio, la ferita del divorzio e la Tatangelo

Il passato torna a farsi sentire per Gigi D’Alessio ed in particolare la parentesi del divorzio con la moglie, Carmela Barbato. Era il 2006 quando i due si sono separati eppure a distanza di anni questa cosa fa ancora male.

È il figlio del cantante napoletano che ne parla, nella scuola più famosa d’Italia. LDA, infatti, ha affrontato la cosa nella puntata di domenica del talent show di Maria De Filippi dedicando anche una canzone ai genitori e alla loro separazione.

Una vicenda che lo ha segnato profondamente, era solo un bambino quando sua madre e suo padre affrontavano anni difficili. Poi però ha capito che determinate scelte vengono fatte anche per il bene della famiglia.

Il ricordo più bello per lui è un Natale insieme, con sua mamma e suo papà e tutto l’amore che un bambino possa desiderare. Dal canto suo, la mamma di LDA resta in silenzio e si vive la sua vita, lontana ormai dai riflettori. C’è però una frase che non è mai passata inosservata detta proprio dalla Barbato nel pieno della crisi con Gigi D’Alessio.

Una frecciatina così pungente nei confronti di Anna Tatangelo che in quegli anni lavorava proprio affianco del marito, che non si può dimenticare.

In un’intervista a DiPiù, Carmela, infatti, aveva tuonato: “Anna Tatangelo non sta solo con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina”.