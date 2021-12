Si sente male in braccio alla madre: muore neonato di un mese e mezzo

Un neonato di un mese e mezzo è morto a Valdottavo, frazione di Borgo a Mozzano (Lucca), dopo essersi sentito male mentre era in braccio alla madre.

Tragedia a Valdottavo, frazione di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, dove un bambino di appena un mese e mezzo è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre era in braccio alla madre. La donna ha lanciato subito l’allarme ed il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. Non è chiara la causa del decesso, per far luce sull’accaduto sono stati disposti ulteriori accertamenti.

Lucca, malore in braccio alla madre: muore neonato di un mese e mezzo

Sotto choc la comunità di Valdottavo, piccola frazione di Borgo a Mozzano, comune in provincia di Lucca. Nella giornata di domenica 12 dicembre, un neonato di appena un mese e mezzo, che era stato battezzato il giorno prima, è deceduto improvvisamente. Stando a quanto riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Tirreno, il piccolo era in braccio alla madre quando improvvisamente ha iniziato a sentirsi male non riuscendo più a respirare. Il genitore ha subito chiamato i soccorsi.

Presso l’abitazione sono arrivati gli operatori sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza e dell’elisoccorso. I sanitari dopo le prime cure sul posto hanno elitrasportato d’urgenza il bimbo presso l’ospedale Opa di Massa. I medici del nosocomio hanno provato a salvargli la vita, ma ogni sforzo si è rivelato vano: il piccolo è deceduto poco dopo l’arrivo.

Ora da stabilire le cause che hanno provocato il decesso del piccolo. In tal senso, scrive la redazione de Il Tirreno, sono stati disposti ulteriori accertamenti che potranno fare chiarezza.

Intanto le comunità di Valdottavo e di Borgo a Mozzano si sono strette alla famiglia, colpita dall’improvvisa tragedia. In segno di lutto, il sindaco Patrizio Andreuccetti ha comunicato, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, l’annullamento dell’evento di Natale dedicato ai bambini, previsto per domenica 19 dicembre”.

“Il giorno del funerale – si legge nel post- chiederemo a tutte le attività commerciali di osservare il lutto e contestualmente spegneremo l’illuminazione natalizia. Sappiamo che i gesti e le parole poco contano, ma quel poco che possiamo, come comunità, è giusto farlo. Ora è il momento del silenzio“.

