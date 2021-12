Auto contro un muro di cemento: morto un ragazzo di soli 23 anni

Un ragazzo di 23 anni è morto schiantandosi con la sua auto contro un muro su una strada a scorrimento veloce tra San Martino Valle Caudina e Cervinara, in provincia di Avellino.

Un’altra vittima sulle strade del nostro Paese. Un ragazzo di soli 23 anni è deceduto dopo essersi schiantato contro un muro alla guida della sua auto. È accaduto la scorsa notte lungo una strada a scorrimento veloce tra San Martino Valle Caudina e Cervinara, in provincia di Avellino. Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme e sul posto è intervenuta l’equipe medica del 118 che ha trasportato il giovane in ospedale, dove è stato dichiarato il decesso.

Durante la scorsa notte, tra domenica 12 e lunedì 13 dicembre, un ragazzo è morto in un incidente avvenuto sulla strada a scorrimento veloce tra San Martino Valle Caudina e Cervinara, comuni in provincia di Avellino.

La vittima è Gianmarco Bracco, 23enne residente a San Martino Valle Caudina. Il giovane, secondo quanto riporta la redazione di Fanpage, si trovava alla guida della sua auto, una Fiat 500, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un muro di cemento. Un impatto violentissimo che ha distrutto il veicolo. Alcuni automobilisti in transito, vedendo l’auto a lato della carreggiata hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno estratto dall’abitacolo il ragazzo e lo hanno affidato alle cure dei sanitari che lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale Moscati di Avellino. Qui, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte, sopraggiunta, scrive Fanpage, durante la corsa verso il nosocomio per le gravi lesioni riportate.

Presso il luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Cervinara che hanno provveduto ai rilievi. Dai primi riscontri, riferiscono i colleghi di Fanpage, pare essersi trattato di un’uscita di strada autonoma che, dunque, non avrebbe coinvolto altri veicoli in transito. Da chiarire le cause che hanno fatto perdere il controllo della 500 alla vittima.

