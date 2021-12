La denuncia di violenza nei confronti del noto pugile è stata appena resa pubblica sui social media, il pubblico resta sconvolto dalla dichiarazione.

E’ apparso soltanto pochi minuti fa, sul canale d’informazione Instagram del celebre giornalista, anch’esso sconcertato dall’accadimento, Gabriele Parpiglia. Il video della danuncia per violenza e danni fisici sarebbe stato realizzato da un giovane ragazzo. Il quale ha raccontato nei dettagli, sul suo profilo, la sconvolgente dinamica dei fatti.

L’atto di violenza, che avrebbe visto come suo protagonista il rinomato pugile italiano Daniele Scardina, ma meglio conosciuto agli amanti del ring con lo pseudonimo di “King Toretto“, si sarebbe verificato nel corso della giornata di oggi, lunedì 13 dicembre.

“Sono stato picchiato da Toretto” grave denuncia sui social per il pugile – il VIDEO

Denuncia pugile Daniele Toretto VIDEO

Di fronte allo sgomento iniziale mostrato dallo stesso giornalista seguirà anche quello dei fan del pugile. Nel video postato nuovamente nelle storie da Parpiglia, ove sarà riportata la scritta “è follia“, iniziano man mano a venire allo scoperto le gravi azioni che sarebbero state commesse da Toretto. Tra l’altro da poco più di un mese reduce della sua ultima vittoria.

“Grande pugile Toretto, non so se lo conoscete“, inizierà in tal modo il suo racconto la vittima dell’improvvisa ferocia del campione. “Io mi stavo allenando, tutto bello tranquillo, ad un certo punto… Prima di andar via gli ho detto ‘buon allenamento’. A questo qui gli è partito un raptus e mi ha tirato una cartella“. Il ragazzo ferito, come si può notare dalle nitide immagini condivise da lui stesso, farà poco più tardi riferimento al luogo in cui si trova. “Mo’ son combinato così, sto uscendo adesso dall’ospedale, poi vi aggiorno…”

Il giovane pare sia dunque stato costretto a recarsi in ospedale visti i plurimi danni fisici rinvenuti in conclusione all’inatteso scontro in palestra con il pugile.

Adesso non resterebbe che attendere la conferma ufficiale di quanto accaduto. Sia dal sottoscritto che dalle autorità competenti.

