Elisa Isoardi, per lei una svolta clamorosa: la novità è pazzesca

Elisa Isoardi è lontana dalla tv da diverso tempo. La bella e brava presentatrice da Mara Venier ha definito questa sua assenza una “pausa forzata” non senza farsi trascinare dalla commozione. È apparso evidente che lei vorrebbe tanto tornare a fare quello che le riesce meglio ma forse al momento non ci sono le condizioni per farlo.

Ma lei è una donna forte e tenace, non demorde e va avanti a testa alta. Un po’ come ha fatto con i due programmi ai quali ha partecipato, “Ballando con le stelle” e “L’Isola dei Famosi” nei quali ha dovuto affrontare prima una distorsione e poi un problema ad un occhio.

Elisa Isoardi, il ritorno è da urlo: ecco dove

Proprio con la tenacia che la contraddistingue, Elisa Isoardi non si dà per vinta e così a breve potrebbero esserci grandi risvolti. Potrebbe arrivare, infatti, la soddisfazione più grande. Secondo i ben informati, infatti, l’ex di Matteo Salvini sarebbe in dirittura d’arrivo per il Festival di Sanremo affianco ad Amadeus.

Una svolta clamorosa per la conduttrice Rai che con questo ruolo potrebbe portare di nuovo in alto la sua figura. Si tratta ancora di indiscrezioni e non c’è nessuna conferma ma secondo le voci, la Isoardi sarebbe tra le donne favorite per salire sul palco dell’Ariston. Ancora non si sa se per una o più sere ma il fermento c’è e si attendono solo le conferme ufficiali.

Insieme al nome della Isoardi, nelle ultime settimane, è trapelato anche il nome di Alessia Marcuzzi che dopo l’addio a Mediaset sarebbe ad un passo per firmare il contratto per tre serate a Sanremo. Se così fosse le altre due potrebbero essere lasciate nelle mani della Isoardi? Potrebbe essere un piano fattibile.

Dopo le varie conduttrici che si sono susseguite lo scorso anno, Amadeus avrebbe potuto cambiare le carte in tavola affidandosi, per la sua terza volta all’Ariston come presentatore e direttore artistico, a due cavalli vincenti.

Di certo la Marcuzzi e la Isoardi a Sanremo porterebbero grandissimo interesse segnando, entrambe, una ripartenza assoluta e di rilievo. Al momento non ci resta che attendere il comunicato ufficiale.