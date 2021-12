La bellissima fashion blogger italiana Taylor Mega ha condiviso un post che comprende quattro foto, scattate a Piazza Gae Aulenti, a Milano.

La strepitosa ex fidanzata del famoso Tony Effe ha lasciato tutti i followers a bocca aperta: il suo nuovo post rimarrà nella storia!

Esso comprende quattro foto scattate a Piazza Gae Aulenti: Taylor ha portato il sole anche a Milano!

Nella didascalia delle immagini la bella influencer ha scritto: “Sempre meglio bionda“.

Negli scatti, la magnifica scrittrice del libro ‘La bambina non c’è più’ indossa un outfit total black, che comprende una giacca, un paio di sandali alti ed uno striminzito crop – top in pelle, abbinato alla mini minigonna. Il punto luce del look è, senza dubbio, la borsetta argentata, tempestata di strass: lo stile della meravigliosa fashion blogger è imbattibile!

Siete curiosi di vedere il post più caliente dell’anno? Reggetevi forte, perché non è adatto ai deboli di cuore…

Taylor Mega, la più bella del pianeta: resisterle è impossibile! Un fan scrive: “Una gnoxxa stellare” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Mega (@taylor_mega)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Annalisa si spoglia per festeggiare “Nuda”. Le FOTO senza veli fanno il giro del web

La splendida fondatrice della nota ‘Megafitness community’ ha mandato in visibilio i suoi seguaci: impossibile staccarle gli occhi di dosso!

Nella prima immagine del post, Taylor Mega viene immortalata a figura intera, mentre cammina, si sposta i capelli e guarda dritto davanti a sé: che meraviglia!

Il post è esploso di mi piace, condivisioni, visualizzazioni e commenti, la maggior parte dei quali sono complimenti e apprezzamenti: “Il 2021 può finire qui“; “La mia biondina preferita”; “Una gnoxxa stellare: stupenda, complimenti!” oppure “Bellezza estrema: sei il top!”.

Non c’è dubbio: la straordinaria ventottenne ha fatto breccia nel cuore degli italiani!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli svela il vincitore del programma

Una cosa è certa: Taylor Mega sa sempre come non passare mai inosservata!

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 14 DICEMBRE 2021