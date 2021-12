Wanda Nara è più bollente che mai in costume da bagno. Appoggiata ad una trave manda al manicomio tutti i suoi follower

“10 milioni di grazie. Puoi realizzare tutto ciò che sogni, puoi superare i tuoi sogni, averne di nuovi e vivere per loro. Non vedo l’ora di raccontarvi il mio prossimo progetto, sono sicura che sarete orgogliosi di me”. Con queste parole Wanda Nara ha festeggiato il traguardo dei 10 milioni di follower su Instagram volando in Argentina e mandando un messaggio in codice a China Suarez, la donna che ha avuto una scappatella con il marito Mauro Icardi.

A testa alta, al suo arrivo in patria, ha precisato che Maurito a breve la raggiungerà e che lei, da donna sposata, non scrive “a persone sposate né rispondo. Sono sposata, ho una famiglia”.

Wanda Nara è un fuoco, un lato B impressionante

