“E ce lo dici così?”, Emma Marrone rivelazione choc: svelato il motivo del nuovo cambio look – FOTO

La cantante salentina ieri ha finalmente rivelato il motivo del suo nuovo taglio di capelli cortissimi, una rivelazione che ha emozionato tutti.

Solo una settimana fa la cantante salentina ha stregato sul palco di “X Factor” con il suo look eccentrico e la pellicciotta bianca.

Pochi giorni dopo sui social si è mostrata con un taglio nuovo di capelli, cortissimi alla garçonne, che ha spiazzato tutti i suoi follower e fan più accaniti che hanno interpretato il cambio look come una scommessa per la partecipazione al “Festival di Sanremo 2022”.

Però il mistero è durato pochissimo visto che Emma Marrone ieri sera ha finalmente rivelato il motivo effettivo di questo taglio drastico.

Emma Marrone svuota il sacco: “Primo giorno di set!”

Sul suo profilo Instagram sono apparsi alcuni scatti di lei nel backstage di un nuovo lavoro in cui presto la vedremo cimentarsi.

“Primo giorno di set 🎬 Lei è Teresa, la protagonista del nuovo film di @stefano_chiantini ‘Il ritorno’. È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me. In bocca al lupo a tutti per questa nuova esperienza ❤️🤞🏼.

Quindi tra qualche mese vedremo la giovane cantante anche impegnata nella nuova pellicola di Chiantini. Nelle foto esclusive che ci ha regalato la possiamo ammirare intenta ad interpretare il ruolo di Teresa che stando alle sue parole “le è già entrata nel sangue”.

I fan sono esplosi nei commenti:

“Mer*a mer*a mer*a ❤️”, scrive Margherita Vicario, ma sono stati moltissimi i messaggi che anche perfetti sconosciuti le hanno lasciato in poche ore: “Direi che non vedo l’ora!!!”, “Amo 😍 finalmente cantante e attrice preferita in una persona sola❤️”, “Sto male 😍”, “Morta, ti prego non vedo l’oraaaa 🤍”, “E c’è lo dici così? 🔥”.

