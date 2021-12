Cade da un’impalcatura mentre lavora: operaio muore dopo un volo di diversi metri

Un operaio di 59 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro cadendo da un’impalcatura a Capodrise, comune in provincia di Caserta.

Ennesimo incidente mortale sul lavoro nel nostro Paese. Ieri pomeriggio un operaio edile di 59 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un’impalcatura mentre era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione in una casa a Capodrise, in provincia di Caserta. Un volo di diversi metri che non gli ha lasciato scampo. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che appurare il decesso del 59enne. Intervenuti per le indagini anche i carabinieri.

Un operaio di 59 anni residente a Santa Maria Capua Vetere, è morto in un drammatico incidente sul lavoro. È accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 dicembre, a Capodrise, comune in provincia di Caserta.

La vittima, secondo quanto riportano alcune redazioni locali, tra cui L’Occhio di Caserta, stava effettuando dei lavori in un’abitazione privata, sita in via Retella. Mentre si trovava su un’impalcatura di legno, per cause al vaglio degli inquirenti, il 59enne ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto finendo al suolo dopo un volo di circa quattro metri.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118, ma per l’operaio era ormai troppo tardi. I medici hanno provato a rianimarlo, ma alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo la caduta.

Per le indagini del caso sono arrivati anche i carabinieri ed i tecnici dell’Asl che hanno condotto tutti gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere. Intanto l’autorità giudiziaria, scrivono i colleghi de L’Occhio di Caserta, ha disposto l’autopsia sulla salma, trasferita presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano.

