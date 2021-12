Un annuncio a sorpresa ha lasciato i fan del trio veramente senza parole. E’ stata una notizia del tutto inaspettata…

Siamo ormai alla fine dell’anno e vogliamo raccontarvi una storia che nel luglio scorso ha colpito tutti i fans de ”Il Volo”.

Il trio musicale composto da Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto ha ormai ottenuto un seguito non indifferente. Sono milioni i loro seguaci in Italia e nel mondo che non si perdono nessuna delle loro apparizioni e amano la loro musica nonché il loro talento.

I tre ragazzi si sono conosciuti quando non erano nient’altro che bambini: avevano partecipato separatamente a ‘‘Ti lascio una canzone’‘, programma condotto da Antonella Clerici dove dei giovanissimi talenti approcciavano al mondo della musica e della tv. L’allora regista Roberto Cenci ci vide lungo decidendo di unirli in un trio che non si è mai più sciolto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> Carlotta Mantovan, il commento sotto alla FOTO è sconvolgente: parla l’ex di Fabrizio Frizzi

La notizia che ha sconvolto i fans

SE VUOI SCOPRIRE QUAL E’ STATA LA NOVITA’ PIU’ INCREDIBILE DEL 2021 PER IL TRIO MUSICALE, VAI SU SUCCESSIVO.